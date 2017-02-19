Домрачева и Скардино примут участие в масс-старте на ЧМ по биатлону 1 19.02.2017, 12:44

Дарья Домрачева

Фото: Getty Images

Гонка в австрийском Хохфильцене начнется в 13.20 по минскому времени.

Дарья Домрачева и Надежда Скардино примут участие в гонке с массовым стартом, которая пройдет сегодня в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Гонку покажут в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5", начало в 13.20, передает euroradio.fm.

Представители мужской сборной Беларуси по биатлону не будут участвовать в масс-старте — мужская гонка состоится в 16.35 и завершит программу мирового первенства.

Ранее на этом чемпионате Дарья Домрачева завоевала серебро в гонке преследования. Это единственная награда Беларуси на соревнованиях в Хохфильцене.