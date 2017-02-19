В понедельник будет до пяти градусов тепла 19.02.2017, 13:24

20 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью преимущественно по северной половине, а днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ночью и утром ожидается слабый гололед, в южных районах — слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер будет юго-западным, 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Ночью по северу, а днем по юго-западной половине порывы достигнут 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем будет от нуля до 5 градусов тепла.