«Не отмените декрет – отменим мы вас»16
- 19.02.2017, 13:30
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На массовой акции в Гомеле чиновники испугались защищать Лукашенко.
В Гомеле во время митинга чиновников призвали выйти на трибуну и сказать хотя бы пару слов в защиту декрета о налоге на «тунеядцев». Ни одного смелого не нашлось.
Тем временем со стороны за акцией наблюдают руководитель УВД Гомельского облисполкома Владимир Захарчук, председатель горисполкома Петр Кириченко и чиновники рангом поменьше, сообщает tut.by.
«Не отмените декрет – отменим мы вас. Потому что мы народ и мы власть!» - таков лейтмотив выступлений в Гомеле.
Политические лозунги в выступлениях на митинге преобладали. Гомельчане потребовали отмены налога для неработающих и, как и минчане, намерены выйти на акцию протеста 25 марта - на День воли.