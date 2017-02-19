«Не отмените декрет – отменим мы вас» 16 19.02.2017, 13:30

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Фото: svaboda.org

На массовой акции в Гомеле чиновники испугались защищать Лукашенко.

В Гомеле во время митинга чиновников призвали выйти на трибуну и сказать хотя бы пару слов в защиту декрета о налоге на «тунеядцев». Ни одного смелого не нашлось.

Тем временем со стороны за акцией наблюдают руководитель УВД Гомельского облисполкома Владимир Захарчук, председатель горисполкома Петр Кириченко и чиновники рангом поменьше, сообщает tut.by.

«Не отмените декрет – отменим мы вас. Потому что мы народ и мы власть!» - таков лейтмотив выступлений в Гомеле.

Политические лозунги в выступлениях на митинге преобладали. Гомельчане потребовали отмены налога для неработающих и, как и минчане, намерены выйти на акцию протеста 25 марта - на День воли.