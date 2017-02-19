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Даля Грибаускайте: Литва должна получить еще большую поддержку НАТО и США

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  • 19.02.2017, 14:38
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Даля Грибаускайте

Восточный фланг должен стать ключевым направлением для Альянса.

Литва рассчитывает на еще более широкую военную помощь от США и на дальнейшее укрепление восточного фланга НАТО. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече лидеров трех балтийских государств с вице-президентом США Майком Пенсом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, сообщает DW.

Важно учесть, что НАТО и войска США сосредоточены в основном на Западной Европе, а не на восточных границах, которые между тем подвергаются наибольшей опасности, подчеркнула Грибаускайте по окончании этой встречи в интервью агентству BNS. Она высказалась за необходимость ускорить процесс принятия решений в рамках Североатлантического альянса.

"Без поддержки американских систем противовоздушной обороны у нас не будет полноценной защиты", - заявила президент Литвы в интервью агентству AFP. По ее мнению, решения, принятые на июльском саммите НАТО, сегодня уже недостаточны.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было решено расширить военное присутствие Североатлантического альянса в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, разместив в этих странах по одному батальону численностью до 1000 военнослужащих.

В рамках этого решения США а апреле направят в Польшу воинский контингент, личный состав которого будет насчитывать около 1000 солдат и офицеров. Как сообщила вечером 18 февраля расположенная в Висбадене штаб-квартира сил США в Европе, он будет размещен в районе города Ожише на северо-востоке Польши. В Литве уже дислоцирован батальон НАТО под командованием бундесвера.


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