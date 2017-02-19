130 лет назад родился лидер БХД Ян Позняк 2 19.02.2017, 15:41

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Янка Позняк

Выдающий деятель национально-освободительного движения был дедом Зенона Позняка.

Ян Позняк - один из лидеров Белорусской Христианской Демократии, редактор "Крыніцы", председатель Президиума Белорусского Народного Объединения - и дед лидера белорусского национального движения Зенона Позняка, сообщает сайт bchd.info.

Родился Ян Позняк 19 февраля 1887 года там же, где через 57 лет появится на свет и будущий руководитель легендарного Белорусского Народного Фронта - в местечке Субботники Ивьевского района.

Из крестьянской католической семье, Ян с ранних лет интересовался музыкой и словом. В 1909-1912 годах он уже был активным участником белорусских христианско-просветительских кружков, а в 1913-м вместе с Болеславом Почопко и Антоном Левицким (Ядвигин Ш.) взялся за издание первой белорусской христианской газеты - "Беларус".

В 1917-м Ян Позняк создает любительский белорусский театральный кружок, а в 1917-1919 годах работает учителем в белорусской гимназии в Будславе. В 1918-1920 годах служил органистом в соборе святого Иоанна в Вильно.

"С 1919 он работает в Ошмянском уезде. Здесь за белорусскую работу польские власти арестовали его и посадили в тюрьму, а освободив, держали под надзором жандармерии 8 месяцев. В 1920 г. когда в наш край были пришли большевики, на съезде крестьянском в Ошмянах Я. Позняк добивается выхода большевиков, чтобы дать возможность белорусам взять свою судьбу в свои собственные руки", - пишет "Крыніца".

Затем, с 1925-го Ян Позняк работает в Мицкунской гмине под Вильно, составляет по-белорусски брошюру о волостном самоуправлении и получает звание почетного гражданина гмины.

Членом Белорусского Христианского Демократического Союза Ян Позняк стал с самого момента его основания в мае 1917 года. Начитанный, принципиальный, упрямый, в водовороте революций, войн и оккупаций он стал одним из главных двигателей христианско-демократического движения в стране. В 1920-х активно печатался в "Крыніцы" и "Хрысціянскай думцы".

На съезде 1928 года Позняк был избран секретарем ЦК БХД. С начала 1930-х возглавил главный координационный центр всего белорусского движения - виленский Белорусский Национальный Комитет. В 1936 году, с превращением БХД в Белорусское Народной Объединение, был избран председателем Президиума ЦК БНА.

Отдельная страница в деятельности Яна Позняка - работа редактора сперва "Беларускай Крыніцы", а потом и "Хрысціянскай думкі", главных медиа БХД. За один только 1936 год, например, польские власти 11 раз изымали номера "Крыніцы". Против Позняка возбудили более 30-и судебных дел, присудили огромные штрафы, и наконец, несколько месяцев Ян Позняк был вынужден отсидеть в тюрьме.

Ян Позняк постоянно выступал в прессе, защищая белорусов. Организовывал белорусские школы. Объединял художественные коллективы в западнобелорусских деревнях.

Осенью 1939 года, когда Советы заняли Вильно, Яна Позняка НКВД арестовало одним из первых. По обрывистым сведениям, лидера БНА вывезли в тюрьму в Старой Вилейке под Молодечно, затем, вероятно, в Игумен и Минск, и расстреляли.

Место захоронения Яна Позняка неизвестно до сих пор. Возможно, это Куропаты - которые для всего мира через полвека открыл его внук Зенон Позняк.