Мугабе заявил об участии в «выборах» 2018 года 8 19.02.2017, 15:59

Роберт Мугабе

Престарелый диктатор надеется править до 100-летнего возраста.

Правитель Зимбабве Роберт Мугабе накануне своего 93-го дня рождения подтвердил намерение переизбраться президентом страны на новый срок на выборах 2018 года. Он заявил, что люди не видят ему замены, передает Reuters (перевод – newsru.com).

Мугабе неоднократно заявлял, что правит по воле Бога и намерен оставаться у руля до 100-летнего возраста. Конституция «позволяет» ему переизбраться еще на один пятилетний срок и править до 99 лет.

21 февраля ему исполняет 93 года, в преддверии дня рождения он дал интервью государственным СМИ. Говоря о предстоящих выборах, Мугабе заявил: «Они хотят, чтобы я пошел на выборы, повсюду в партии… Большинство людей чувствует, что нет замены, нет преемника такого же приемлемого, насколько приемлем я… Люди, вы знаете это, судят всех других, сравнивая с президентом Мугабе. Конечно, если я почувствую, что больше не могу этим заниматься, я скажу партии, и они меня освободят. Но сейчас, я думаю, я не могу так сказать».

Мугабе также заявил, что согласен с Дональдом Трампом и его позицией «Америка для американцев». «А Зимбабве - для зимбабвийцев», - подчеркнул президент.

Редкая возможность обсудить потенциальных преемников Мугабе появилась у зимбабвийцев зимой прошлого года, когда правящая партия под названием «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» выдвигала своего кандидата на выборы. Претендентами на высший пост тогда называли 70-летнего первого вице-президента Эммерсона Мнангагву и 51-летню первую леди Грейс Мугабе.

Тогда Роберт Мугабе убедил однопартийцев поддержать свою кандидатуру, несмотря на разногласия.

Мугабе - старейший в мире диктатор, он правит страной более 35 лет. За это время африканское государство превратилось в одно из беднейших в мире.

В прошлом году из-за тяжелых экономических условий в стране начались редкие для Зимбабве протесты учителей, врачей и медсестер, а также протестные акции против режима Мугабе, проводившиеся коалицией оппозиционных партий.