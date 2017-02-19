закрыть
19 февраля 2017, воскресенье, 17:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Мугабе заявил об участии в «выборах» 2018 года

8
  • 19.02.2017, 15:59
Роберт Мугабе

Престарелый диктатор надеется править до 100-летнего возраста.

Правитель Зимбабве Роберт Мугабе накануне своего 93-го дня рождения подтвердил намерение переизбраться президентом страны на новый срок на выборах 2018 года. Он заявил, что люди не видят ему замены, передает Reuters (перевод – newsru.com).

Мугабе неоднократно заявлял, что правит по воле Бога и намерен оставаться у руля до 100-летнего возраста. Конституция «позволяет» ему переизбраться еще на один пятилетний срок и править до 99 лет.

21 февраля ему исполняет 93 года, в преддверии дня рождения он дал интервью государственным СМИ. Говоря о предстоящих выборах, Мугабе заявил: «Они хотят, чтобы я пошел на выборы, повсюду в партии… Большинство людей чувствует, что нет замены, нет преемника такого же приемлемого, насколько приемлем я… Люди, вы знаете это, судят всех других, сравнивая с президентом Мугабе. Конечно, если я почувствую, что больше не могу этим заниматься, я скажу партии, и они меня освободят. Но сейчас, я думаю, я не могу так сказать».

Мугабе также заявил, что согласен с Дональдом Трампом и его позицией «Америка для американцев». «А Зимбабве - для зимбабвийцев», - подчеркнул президент.

Редкая возможность обсудить потенциальных преемников Мугабе появилась у зимбабвийцев зимой прошлого года, когда правящая партия под названием «Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт» выдвигала своего кандидата на выборы. Претендентами на высший пост тогда называли 70-летнего первого вице-президента Эммерсона Мнангагву и 51-летню первую леди Грейс Мугабе.

Тогда Роберт Мугабе убедил однопартийцев поддержать свою кандидатуру, несмотря на разногласия.

Мугабе - старейший в мире диктатор, он правит страной более 35 лет. За это время африканское государство превратилось в одно из беднейших в мире.

В прошлом году из-за тяжелых экономических условий в стране начались редкие для Зимбабве протесты учителей, врачей и медсестер, а также протестные акции против режима Мугабе, проводившиеся коалицией оппозиционных партий.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»