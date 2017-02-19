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Витебский активист: Первый раз за 25 лет собралось столько людей на акцию протеста

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  • 19.02.2017, 16:12
Игорь Лапо
Фото с сайта Bloger.BY

Центральная площадь города стала площадью нашей победы.

Об этом в «Фейсбуке» написал ИП и общественный активист из Витебска Игорь Лапо.

«Только пришел с нашей Площади.

Несмотря на крайне слабую информированность витебчан об акции (многие узнали случайно, в последний момент),

Несмотря на страх людей, что возможен «хапун» и штрафы,

Несмотря на отвратительную погоду - холод и ветер люди все же пришли.

Фото: vkurier.by

И пришло, даже с учетом перечисленных причин для Витебска не мало, по моим прикидкам более 200 человек. Это первый раз за последние 25 лет столько людей собралось на акцию протеста!

Народ сам собрался и показал что может и не боится.

Нашими людьми можно гордиться, несмотря ни на что власть не сломила людей.

Спасибо всем, кто не испугался и пришел на нашу Площадь, Площадь нашей Победы над страхом и безразличием».


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