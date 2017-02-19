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83-летняя жительница Гомеля: Везде выступаю против этого лысого бандита

  • 19.02.2017, 16:33
Скриншот: youtube.org

Пенсионерка заявила, что правитель не оправдал доверие народа.

83-летняя жительница Гомеля Мария Венедиктовна, участница акции против декрета о «тунеядцах», рассказала, почему решила выйти на протест.

- Я за этого бандита (Александра Лукашенко - Прим.) агитировала в четырех районах области с сестрой и покойным братом, участником войны, который воевал на Курской дуге. Он (Лукашенко - Прим.) не оправдал наше доверие. Второй раз я уже не ходила голосовать и везде выступаю против этого лысого бандита.

У меня единственный сын. Я родилась в сельской местности, война была. Мать родила брата. Я растила его, мать уходила в поле и мне оставляла. Я ребенок войны. И в горящих домах была, и в вагоны меня грузили. Я хочу обратиться к народу, чтобы меня услышали, - сказала Мария Венедиктовна, направляясь к микрофонам, чтобы выступить перед собравшимися.

Напомним, в Гомеле прошла массовая акция против декрета о «тунеядцах». Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с места событий.


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