В эфир государственного радио возвращают передачу «Пионерская зорька» 8 19.02.2017, 16:28

Фото с сайта masterstudies.ru

Дирекция Белорусского государственного радио решила вернуться в прошлое.

Радиоперекличка «Пионерская зорька» возвращается в эфир Белорусского государственного радио 20 февраля: она выйдет в рамках детской передачи «Мэри Поппинс» на канале «Культура».

Как сообщает БелТА, в этой радиоперекличке детям будут рассказывать о пионерском движении, его особенности и традиции.

«Пионерская зорька» — детская передача, которая ежедневно выходила в утреннем радиоэфире в советское время. Первый эфир состоялся 19 апреля 1925 года. В ней выходили репортажи, интервью и другие материалы, ориентированные на учащихся младших и средних классов.

Последний выпуск вышел 30 декабря 1991 года.