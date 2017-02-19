В эфир государственного радио возвращают передачу «Пионерская зорька»8
- 19.02.2017, 16:28
Дирекция Белорусского государственного радио решила вернуться в прошлое.
Радиоперекличка «Пионерская зорька» возвращается в эфир Белорусского государственного радио 20 февраля: она выйдет в рамках детской передачи «Мэри Поппинс» на канале «Культура».
Как сообщает БелТА, в этой радиоперекличке детям будут рассказывать о пионерском движении, его особенности и традиции.
«Пионерская зорька» — детская передача, которая ежедневно выходила в утреннем радиоэфире в советское время. Первый эфир состоялся 19 апреля 1925 года. В ней выходили репортажи, интервью и другие материалы, ориентированные на учащихся младших и средних классов.
Последний выпуск вышел 30 декабря 1991 года.