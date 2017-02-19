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Два топ-клуба КХЛ заинтересованы в Скабелке

  • 19.02.2017, 17:41
  • 17,511
Андрей Скабелка
Фото: hcsibir.ru

Решение по данному вопросу будет принято после того, как эти команды завершат выступления в плей-офф, и в зависимости от их результатов в Кубке Гагарина.

По окончании регулярного чемпионата Скабелка подал в отставку с поста тренера «Сибири», сообщает sport-express.ru.

Специалист работал с «Сибирью» с 2014 года. В сезоне 2014/15 Скабелка вывел «Сибирь» в финал конференции, в сезоне 2015/16 – в полуфинал. В сезоне 2016/17 команда белорусского специалиста впервые с 2012 года не вышла в плей-офф, заняв 9-е место.


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