Семья построила «дом мечты» за $30,5 тысяч 16 19.02.2017, 17:17

22,415

Фото: tut.by

Белорусская семья построила дом своими руками, без «шабашников».

Рассказ Екатерины публикует tut.by.

— У каждого из нас есть мечты, желания, цели. У меня с детства была мечта — дом. Не квартира, не дача, а именно частный дом. Как только мы с мужем поженились, начали искать участок для строительства семейного гнезда. Цены, конечно, кусались. Мы обратились в сельсовет (благо, семья жила в райцентре) и нашли участок в километре от города.

К выбору проекта подошли трезво, без амбиций, рассчитывая только на свои возможности. Решили строить небольшой коттедж мансардного типа: простой, квадратный, с двускатной крышей (потому что чем проще крыша, тем она дешевле). Для меня было важно, чтобы большинство окон выходили на солнечную сторону. Проект заказывали у специалистов. Стоил он около двухсот долларов в эквиваленте. Однако, забегая вперед, скажу, что в процессе многое было изменено.

Фото: tut.by

Строили сами, без «шабашников». Кто, как не хозяин, лучше сделает. Теперь мой муж и каменщик, и плотник, и электрик и сантехник. Спасибо его золотым рукам и огромному желанию воплотить нашу мечту в жизнь!

Фото: tut.by

Летом 2010-го залили ленточный фундамент. На следующий год поставили коробку, накрыли крышу.

Фото: tut.by

Поставили окна. Так как электричества не было, а китайский генератор не справлялся с нагрузками, решили заняться возведением хозпостроек. После долгой переписки с чиновниками в 2014 году нам все-таки провели коммуникации. И стройка закипела с новой силой…

Фото: tut.by

Муж со свекром возводили коттедж 5 лет. Я растила детей. За время строительства наша семья выросла в 2 раза.

И вот 26 ноября 2015 года мы переехали в дом мечты. Расслабляться рано, впереди еще обустройство участка и создание домашнего уюта.

Фото: tut.by

Примерный расчет затрат на строительство в рублях:

справки и документы — 2156 ($ 1100);

планирование участка — 804 ($ 410);

фундамент — 5351 ($ 2730);

коробка из ячеистых блоков — 14 112 ($ 7200);

пиломатериалы — 1960 ($ 1000);

крыша из песчано-цементной черепицы — 2842 ($ 1450);

окна пластиковые, входная дверь — 4057 ($ 2070);

фасад (штукатурка, стеклосетка, «короед», краска) и «подшивка» крыши софитом — 4273 ($ 2180);

лестница деревянная на металлическом каркасе (муж делал сам) — 294 ($ 150);

отделка — 6135 ($ 3130);

двери межкомнатные — 4371 ($ 2230);

сантехника — 9604 ($ 4900);

электрика — 2156 ($ 1100);

газификация — 1764 ($ 900).

Итого — 59 878 ($ 30550).