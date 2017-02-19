Рассерженная гомельчанка: Отец воевал с фашизмом, а тут опять пришел фашист 25 19.02.2017, 17:22

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Марш в Гомеле показал, что белорусы действительно дошли до «точки кипения».

Корреспондент «Белсата» поинтересовался у жительницы Гомеля, почему она сегодня вышла на акцию протеста.

- Расскажите, почему вы сегодня вышли на Марш?

- Как почему? Дети безработные, я в свое время тоже без работы осталась – выкинули на улицу, вынуждена где попало работать, уборщицей и кем угодно. Заработала пенсию такую минимальную, что сейчас за квартиру отдай – и на жизнь не остается.

И дети, один институт закончил, другой работяга – они все без работы. Они все «тунеядцы». За это я иду. За что мой отец воевал с фашизмом? А тут приходит фашист опять через 75 лет!

За что мой отец под пулями был и инвалидом пришел? Чтобы его дети и внуки так жили?

Мы заработали свое, по 41 году отработали. Надоело!

- Как вы считаете, что должны сделать белорусские власти?

- Я этих «властей» не хочу даже знать! Я и телевизор не включаю. Белорусские каналы не смотрю никогда: одни только их морды красные и на собраниях спят.

Напомним, что сегодня на акцию протеста в Гомеле вышли несколько тысяч человек.