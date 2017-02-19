Британские СМИ: Россия стоит за заговором в Черногории 4 19.02.2017, 17:33

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Спецслужбы США и Великобритании располагают доказательствами причастности властей РФ к попытке дестабилизации Черногории в день выборов 16 октября.

Спецслужбы США и Великобритании располагают доказательствами причастности российских властей к попытке дестабилизации Черногории в день выборов 16 октября 2016 года и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на газету Sunday Telegraph.

Это дело в последние месяцы расследует специальная прокуратура Черногории на фоне противостояния властей и оппозиции, не признавшей итоги последних выборов. Фигурантами являются около 20 граждан Сербии и двое российских граждан — Эдуард Широков и Владимир Попов, а также лидеры главной оппозиционной силы Черногории – «Демократического фронта», Андрия Мандич и Милан Кнежевич.

Источник в британском правительстве сообщил газете Sunday Telegraph, что речь идет о заговоре, целью которого было развалить правительство Черногории, ориентированное на вступление в НАТО. По утверждению источника, спецслужбы располагают данными, свидетельствующими о причастности Москвы к этому заговору «на высоком уровне». В деле есть перехваченные телефонные переговоры и переписка.

Источник отметил, что «планировавшийся в Черногории переворот стал одним из самых вопиющих примеров агрессивной кампании вмешательства в дела западных стран». Этот вопрос обсуждали на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает британское издание. Ранее Кремль категорически отверг какую-либо причастность России к «истории с переворотом».

В самой Черногории на этой неделе усилилась политическая напряженность на фоне попытки привлечь к уголовной ответственности лидеров «Демократического фронта» Мандича и Кнежевича, которые, как полагает следствие, собирались устроить штурм парламента вечером 16 октября. Прокуратура считает, что эти пророссийски настроенные политики входят в число организаторов преступной группы, которая планировала теракты, захват госучреждений и убийство Джукановича, занимавшего тогда премьерский пост.

На этой неделе Мандич и Кнежевич были лишены депутатской неприкосновенности в рамках расследования этого дела, однако они не были задержаны, поскольку главный прокурор распорядился не применять к ним эту меру пресечения на данном этапе. Сами представители «Демократического фронта» заявляют о фальсификации расследования в интересах властей и обвиняют их в развязывании гражданской войны.

Наблюдатели говорят о глубоком политическом кризисе, который грозит эскалацией. Ситуацию комментирует профессор Факультета политических наук Белградского университета Милош Бешич.

— После выборов в Черногории мы наблюдаем углубление политического кризиса, политическая жизнь по сути блокирована с учетом решения оппозиции бойкотировать работу парламента и расследования в отношении лидеров «Демократического фронта». Речь идет об очень серьезных обвинениях, которые усиливают недоверие и раскол в обществе. До сих пор неясно, насколько серьезны доказательства, которыми располагает специальный прокурор, пытающийся привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиции. Эти доказательства должны выглядеть бесспорными. В противном случае в Черногории возрастает риск нестабильности, что особенно опасно в год присоединении Черногории к НАТО, имея в виду большое число противников этого процесса", - говорит политолог Милош Бешич.