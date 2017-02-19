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Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама думала, что участвует в розыгрыше

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  • 19.02.2017, 17:56
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Ким Чен Нам
Фото: Toshifumi Kitamura/AFP

Индонезийка Сити Айши заявила, что ей заплатили за то, чтобы она «разыграла нескольких мужчин».

Задержанная по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама сообщила, что думала, что она принимает участие в телевизионном розыгрыше, сообщает «ВВС Україна».

Гражданка Индонезии Сити Айши заявила, что ей и еще одной женщине заплатили за то, чтобы они разыграли нескольких мужчин.

Согласно условиям, они должны были подойти к определенным мужчинам, уговорить их закрыть глаза и брызнуть в лицо водой. Задержанная рассказала, что прежде, чем подойти к Ким Чен Наму, они совершили эти действия с тремя или четырьмя другими мужчинами.

По словам представителям полиции Индонезии, за свою работу женщины получили несколько долларов. Они сделали это три или четыре раза, однако только в случае с Кин Чен Намом в распылителе оказалось опасное вещество.

Фото: detik.com

В полиции отметили, что женщины не знали о том, что совершили покушение на жизнь брата лидера КНДР, спланированное «вероятными иностранными агентами».

14 февраля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что в Малайзии убит единокровный брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщалось, что его якобы атаковали две женщины с отравленными иглами. Подозреваемые скрылись с места преступления.

Полиция Малайзии передала слова очевидцев, которые видели, как некая женщина покрыла голову Ким Чен Нама тканью, пропитанной неопознанной жидкостью. Жертва обратилась к медикам, но спасти ее не удалось.

Известно, что в Малайзии Ким Чен Нам находился с документами на имя Ким Чхоль. Полиция Макао (Китай) взяла под охрану семью убитого.

Ким Чен Нам приходился старшим сыном покойному лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру и жил за границей, не занимая никакого государственного поста. Он был рожден в результате внебрачной связи Ким Чен Ира с актрисой южнокорейского происхождения.

Ким Чен Нам публично критиковал систему управления страной в КНДР.


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