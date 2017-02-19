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Молодая семья из Гомеля: Этот декрет – последняя капля в чашу терпения белорусов

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  • 19.02.2017, 18:26
  • 12,077
Фото: svaboda.org

Гомельчане заявили, что не намерены терпеть издевательство властей над народом.

- Мы просто недовольны всем тем, что происходит в нашей стране. Отдельное «спасибо» хотелось бы сказать нашему государству, за то, что сделало нас всех социально активными. Власть подтолкнула нас к тому, чтобы мы вышли на улицы. У нас нет ни достойных зарплат, ни достойной работы, а этот декрет – последняя капля в чашу терпения белорусов.

У нас в Гомеле никогда не было таких массовых собраний. Еще раз скажу «спасибо» нашему государству, которое всех нас сегодня собрало, - говорит молодая семья в интервью «Радио Свобода».

Напомним, в Гомеле прошла массовая акция против декрета о «тунеядцах». Сharter97.org вел онлайн-трансляцию с места событий.


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