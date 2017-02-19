Блогер Максим Филиппович: 17 февраля Минск дал толчок всей стране 3 19.02.2017, 18:57

Максим Филиппович

Белорусы будут объединяться, и, в конце концов, не дающая нам нормально жить система будет свергнута.

С каждым разом людей на массовых акциях протеста в Беларуси будет все больше и больше.

Об этом журналисту «Радыё Свабода» заявил известный блогер из Гомеля Максим Филиппович, который тоже принимал сегодня участие в многотысячной акции протеста в родном городе:

- Исключительно положительные эмоции от акции. Молодцы люди! Я действительно горжусь белорусским народом. Людей сегодня было около трех тысяч. Белорусы перестали бояться.

Когда людям залазят уже не двумя, тремя руками в карманы и мешают свободно жить, они перестают чего-либо бояться.

Минск 17 февраля дал очень хороший толчок. Многие были просто в восторге, видя Минск. И молодцы! И это хорошо. С каждым разом людей на акциях будет все больше и больше. Это наша земля!

Достойно не дают жить уже не только каким определенным группам граждан – речь идет уже о всем белорусском народе.

Я считаю, что люди будут все больше и больше объединяться и система, которая нас унижает, которая нарушает наши права, не дает нам жить, в конце концов будет свергнута.

Онлайн-репортаж с многотысячной акции протеста в Гомеле проводил сайт Charter97.org.