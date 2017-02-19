Семья из Минска отправилась в США, чтобы увидеть места съемок своих любимых сериалов
- 19.02.2017, 19:32
Семья выиграла поездку в Соединенные Штаты Америки, поучаствовав в конкурсе.
Юлия проявила инициативу и поучаствовала в конкурсе радио Unistar, написав о своей мечте поехать в США. Призом, собственно, и была эта поездка в США. Правда, Юлия с супругом решили не ограничиваться тремя днями в Лас-Вегасе и концертом Селин Дион, прибавив к этому пять дней в Лос-Анджелесе. Недавно белорусы вернулись из своей поездки и, помимо эмоций и гигабайтов фотографий, привезли в Минск несколько «лайфхаков» для тех, кто планирует свое дебютное путешествие в Северную Америку, пишет onliner.by.
Собеседование
В Беларуси нет американского посольства. Поэтому поехали в Вильнюс. Мы подавали документы на семью, так что собеседование было парным. Оно открытое. Вы все находитесь в большом помещении и в режиме живой очереди подходите к консулу, который сидит за пуленепробиваемым стеклом и говорит по громкой связи. Естественно, все всё слышат.
Исходя из этого, перед поездкой определенно стоит подтянуть английский, пройдя какой-нибудь интенсив. Не факт, что ваша лексика станет богаче, но смысл не в этом. Главное — почувствовать уверенность.
Нас почему-то задержали минут на 20. Мы с мужем сошлись во мнении, что попали в группу риска. Два взрослых человека без особого имущества в РБ. Думаю, нас спасла дочь, которая осталась в Минске, ну и Селин Дион, на концерт которой, мы, собственно, и ехали.
Бронь
В Европе не распространено такое понятие, как мотель. На практике все словно из американского фильма. Двух-трехэтажное здание (у нас было двух-), отдельный вход в номер со двора, маленькая аккуратная комната с минимальными удобствами.
В Лас-Вегасе мы жили в пятизвездочном отеле. И после оказалось, что по цене это сопоставимо с двухзвездочным мотелем в Лос-Анджелесе. Да, мы располагались в пяти минутах ходьбы от «Аллеи славы», но ценник все равно приличный.
Мой совет — охотьтесь за скидками. Мы дежурили на «Букинге» и в итоге взяли номер с 30-процентным минусом по цене. Он обошелся нам в $100 за ночь на двоих. Правда, в Америке никогда не указывается налог на проживание. А это существенный плюс к стоимости. И в Неваде, и в Калифорнии он один из самых высоких по стране.
В принципе, это касается всего. Цены в магазинах тоже указаны без учета налогов. В разных штатах такса разная (в некоторых вообще отсутствует), но в Калифорнии и Неваде будьте готовы к тому, что на кассе с вас возьмут сумму, превышающую указанную цену чуть больше чем на 10%.
К слову, в гостиницах (особенно пониже классом) порой орудуют воры. Каким-то образом они узнают дату отъезда туристов и в день отлета залезают в номера. Знают, что у людей самолет и, скорее всего, времени заморачиваться с полицией особо не будет.
Открытость
Если вы приедете в любую страну Евросоюза, то модель поведения будет более-менее известна. Америка на этом фоне кажется параллельной вселенной. Разница проявляется на всех уровнях. Если говорить о бытовом, то в Америке, допустим, розетки другого вида. Необходимо иметь с собой переходник. Иначе вы не сможете зарядить ничего из ваших устройств с классическими европейскими вилками.
Вот еще одна разница: в США нужно всегда носить с собой документ, удостоверяющий личность, — права или паспорт. У вас его обязательно спросят при покупке любого алкоголя (независимо от того, как вы выглядите) и при оплате любой покупки картой, чтобы удостовериться, что она точно ваша.
В плане поведения все тоже по-другому. Люди действительно очень приветливые, они правда постоянно улыбаются. На второй день нашего пребывания в США ко мне в магазине подошла незнакомая девушка и сказала: «Ой, мне так нравятся ваши легинсы! Где вы их купили? Они такие красивые!» Я совсем не ожидала этого. Честно. Но после стала привыкать. То есть вполне нормально, что в США незнакомый человек похвалит вашу майку или джинсы в общественном месте.
Там не страшно зайти даже в самый дорогой магазин, прекрасно сознавая, что даже носки в нем тебе не по карману. Никто не будет смотреть на тебя с пренебрежением. Да, американцев критикуют за их открытость. Мол, улыбки фальшивые. Но знаете, лучше фальшивая улыбка, чем совершенно искреннее кислое лицо.
В принципе, эта открытость в Америке везде. Допустим, «Аллея славы» в Голливуде. Вокруг куча артистов и певцов. Сначала у меня были вопросы. Вот приходит девочка, ставит микрофон и начинает петь. Сразу возникает мысль: «А как это лос-анджелесский горисполком ей разрешил?» У меня там друг живет, объяснил: «А у кого они должны спрашивать разрешения? Хочешь петь — пой, хочешь играть — играй».
Беларусь
Мы прилетели в Лас-Вегас «Аэрофлотом». На контроле офицер посмотрел наши паспорта и спросил удивленно: «А вы говорите по-русски?» Он, наверное, впервые увидел такие документы.
Понимаете, не то чтобы никто, но абсолютное большинство простых американцев реально не знают, что такое Беларусь и где это вообще находится. В США очень сильно развита привычка small talk. Все жуть как любят поговорить в очередях или в магазинах. Естественно, в процессе общения звучит вопрос: «Откуда вы?», и приходится рассказывать, что такое РБ.
Хотя был один дантист из Нью-Йорка, который со старта сказал: «О! Да это же прекрасная маленькая страна. Вы граничите с Латвией, Украиной». Дал немножко «Википедии», было приятно. А во втором случае на нас отреагировал аниматор, который играл Элвиса Пресли в Вегасе. Человек мало того, что знал Беларусь, так еще и сказал, что у нас есть олимпийский чемпион по прыжкам.
В общем, будьте готовы рассказывать про Беларусь и спокойно реагируйте на такое незнание американцев.
Фастфуд
Мы летели из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, хотели быстро перекусить в кафе, которое расположено прямо в аэропорту. Не глядя на цены, взяли два салата и одно горячее. Нам принесли чек на $50. Так что питаться там даже в средних кафешках довольно накладно. Покупать свежие овощи тоже.
Фастфуды — в помощь. Тем более что они на каждом углу — американские, японские, китайские, мексиканские, какие угодно. При этом стереотип о жирных американцах вообще не подтверждается. Да, в Лас-Вегасе мы видели кого угодно: и толстых, и худых, и девочек на шикарных «лабутенах», и бабушек в ровно таких же платочках, как у наших. Но это чисто туристическое место.
А в Лос-Анджелесе все по большей части подтянутые и спортивные. Город реально повернут на здоровом образе жизни: они бегают, через одного вегетарианцы, все не употребляют сою и сидят на безглютеновых диетах.
Выходишь на улицу — и обязательно кто-то бежит. На второй-третий день там хочется самому надеть кроссовочки и пуститься вдоль океана.
К слову, если уж про кафе заговорили, на чай в Америке оставляют не только официантам, но и таксистам, парикмахерам, парковщикам, аниматорам и так далее. То есть практически любому обслуживающему персоналу.
Транспорт
Лос-Анджелес — это огромный и странно организованный город. Там реально очень неудобное метро. Станции непонятно и далеко друг от друга расположены. В Лос-Анджелесе ходит шутка: «Местные очень удивляются, когда узнают, что у них в городе есть метро». Вообще, считается, что подземка там для низших слоев населения.
По статистике, на одного жителя Лос-Анджелеса приходится две машины. Без авто там вообще никак. При этом муниципальные парковки стоят диких денег. За два часа в центре города можно отдать $20.
Что касается такси, то надо знать, что в Америке служба Uber подбирает попутчиков. Если хотите сэкономить, выбираете Uber Pool. У вас спросят количество нужных мест и возьмут попутчиков. Однако не стоит выбирать Pool, если куда-то спешите: дорога может существенно затянуться. В этом случае лучше выбирать классический Uber X.
Экономия
Практически на любом развлечении (концерт, музей, выставка, парк аттракционов) можно сэкономить, получив скидку. Популярные сервисы типа Groupon всегда предоставляют хороший дисконт, а в день шоу сервисы Half-price раздают билеты либо за половину стоимости, либо с существенной скидкой. Да, места в зале могут быть не лучшими, зато гораздо дешевле. Плюс скидки охотно раздают в виде купонов прямо в магазинах, кафе и на улицах. Ну, и карта Go LA (аналоги таких карт есть во всех крупных городах — Нью-Йорке, Чикаго, Майами) — настоящая находка для туристов, которые хотят посетить максимум мест. В нее включено до 50 локаций.
Мы покупали такой «вездеход» на три дня. И, естественно, он окупился. Мы были в студиях Warner Bros. (билет на одного человека — $65) и Universal (в день на одного — $105), а также музее мадам Тюссо ($30). А карта стоит $200. С «вездеходом» мы посетили четыре локации: просто не все музеи работают по будням. Экономия вышла существенная. На удивление не все знают про эту карту.
Трамп
Мы были в Калифорнии — штате, в котором не любят нового президента Америки. Там повсеместно расположены специальные магазинчики, в которых продаются куклы Трампа в самых непотребных позах. Когда идешь по «Аллее звезд», его звезда все время заплевана. У Трампа был предвыборный слоган: «Make America Great Again». На улицах Лос-Анджелеса полно аллюзий на этот счет. На плакате обнимающиеся мужчины, внизу написано: «Make America Gay Again». Есть еще вариант: «Make America Mexican Again».
Так получилось, что в Лас-Вегасе мы жили в отеле Трампа. По пути в аэропорт разговорились с дантистом из Нью-Йорка. «Ребята, а вы в „Трампе“ жили? Да? Слушайте, я бы ему ни одного доллара не дал!» — «И как вы теперь живете?» — «К сожалению, никуда не деться, таков закон, американский народ сделал свой выбор. Теперь все, что нам остается, — надеяться на следующие выборы. Хочется верить, что Трамп не победит». Человек принял эту информацию. Не сокрушается. Живет себе дальше. Занимается своими делами.
Кино
Лос-Анджелес — город, в котором каждая вторая официантка хочет быть актрисой. Большинство жителей подрабатывают, снимаясь в рекламах, сериалах и клипах. Для них ходить по кастингам — развлечение. Можно потратить выходные, зато заработать пару сотен. Обычно гонорары за такую работу начинаются с 10—12 долларов в час. К слову, съемки в массовке, где нужна обнаженная натура, оплачиваются по ставке в 10 раз выше.
На Warner Bros. мы посетили легендарный 24-й павильон, в котором снимался сериал «Друзья». Фанаты могут не только сфотографироваться в воссозданной кофейне Central Perk или сыграть на гитаре, но еще примерно каждые 15 минут там проходят съемки сцен из сериала, в которых можно принять участие и потом получить себе на память видео. Вас сажают на диван, справа якобы сидит Фиби (ее на видео «врезают» в кадр). Всем раздают роли, за камерой человек подсказывает реплики. В итоге отыгрываете одну из сцен, а в конце получаете полную копию той, что была в сериале. Но на планах, где Фиби отвечают Джо, Моника и Чендлер, — вы. Все остальное «родное». Вы в сериале!
В павильоне 25 снимают «Теорию большого взрыва». Мы были там в четверг, когда проходила генеральная репетиция. А в пятницу намечалась съемка финального эпизода. Когда мы ехали на автобусе из павильона, навстречу нам вышла актриса, которая играет героиню по имени Эми Фара Фаулер. Кто-то закричал: «Amy, we love you». Она улыбнулась, помахала рукой, села в машину и уехала. А в первый день в Лос-Анджелесе видели таксиста Ранжита из сериала «Как я встретил вашу маму». Он гулял по голливудскому бульвару.
Оказалось, на съемки «Теории большого взрыва» легко попасть: просто регистрируетесь на сайте и приходите. Гости нужны, чтобы обеспечить закадровый смех. «Теория большого взрыва» — известное шоу, так что там не платят.
Съемки длятся обычно весь день. Здесь никто никого не заставляет смеяться или хлопать — нет никаких табличек с надписями: «Смех» или «Аплодисменты». Если шутка вдруг не «заходит», на площадке работает команда сценаристов, которая тут же придумывает другую и обкатывает ее на зрителях. И так до тех пор, пока не пройдут все шутки и гэги. Как нам объяснили, создателям нет никакого смысла заставлять зрителей смеяться на камеру, ведь если им не смешно, то будет не смешно и телезрителям. А какая от этого выгода?
Ну, а на шоу уровнем пониже зрители получают зарплату — около $8 в час. И это считается самой низкооплачиваемой и непрестижной работой в этой сфере, на которую согласны только новички.
Из последних хитов проката – фильм «Ла-Ла Ленд». И так как он о Лос-Анжелесе, то снимался буквально на улицах, причем многие сцены прямо в центре, рядом с «Аллеей звезд». А сцены с танцами (кадр стал впоследствии постером к фильму), а также с первым поцелуем — в лос-анджелесском парке Гриффита и обсерватории Гриффита соответственно. И да, вид на ночной город оттуда действительно открывается восхитительный. А вход бесплатный.
Ну и, естественно, Лос-Анджелес — культовое место для фанатов Гарри Поттера. Там хранится весь реквизит со съемок, работают дичайшие аттракционы, фанаты могут полетать на настоящей метле, точнее на конструкции, которая использовалась при производстве фильма.
Вас нарядят в мантию, посадят на метлу перед хромакеем, а режиссер будет давать команды, куда двигаться. В итоге на зеленый экран накладываются виды улиц, Хогвартса или поля для квиддича, а вы летите прямо как настоящий Гарри Поттер.
Но самые захватывающие аттракционы и места для фанатов фильма — в студии Universal. Там воссоздан практически настоящий Косой переулок с действующими магазинами приколов, сладостей, учебных принадлежностей и волшебных палочек. А также Хогвартс, где кабинеты и лабиринты выполнены с потрясающим реализмом: разговаривающие портреты, голограммы Гарри, Рона и Гермионы, и горка, по которой можно проехать по всему миру Гарри Поттера с полным эффектом присутствия.