Семья из Минска отправилась в США, чтобы увидеть места съемок своих любимых сериалов 19.02.2017, 19:32

Фото: onliner.by

Семья выиграла поездку в Соединенные Штаты Америки, поучаствовав в конкурсе.

Юлия проявила инициативу и поучаствовала в конкурсе радио Unistar, написав о своей мечте поехать в США. Призом, собственно, и была эта поездка в США. Правда, Юлия с супругом решили не ограничиваться тремя днями в Лас-Вегасе и концертом Селин Дион, прибавив к этому пять дней в Лос-Анджелесе. Недавно белорусы вернулись из своей поездки и, помимо эмоций и гигабайтов фотографий, привезли в Минск несколько «лайфхаков» для тех, кто планирует свое дебютное путешествие в Северную Америку, пишет onliner.by.

Собеседование

Фото: onliner.by

В Беларуси нет американского посольства. Поэтому поехали в Вильнюс. Мы подавали документы на семью, так что собеседование было парным. Оно открытое. Вы все находитесь в большом помещении и в режиме живой очереди подходите к консулу, который сидит за пуленепробиваемым стеклом и говорит по громкой связи. Естественно, все всё слышат.

Исходя из этого, перед поездкой определенно стоит подтянуть английский, пройдя какой-нибудь интенсив. Не факт, что ваша лексика станет богаче, но смысл не в этом. Главное — почувствовать уверенность.

Нас почему-то задержали минут на 20. Мы с мужем сошлись во мнении, что попали в группу риска. Два взрослых человека без особого имущества в РБ. Думаю, нас спасла дочь, которая осталась в Минске, ну и Селин Дион, на концерт которой, мы, собственно, и ехали.

Бронь

Фото: onliner.by

В Европе не распространено такое понятие, как мотель. На практике все словно из американского фильма. Двух-трехэтажное здание (у нас было двух-), отдельный вход в номер со двора, маленькая аккуратная комната с минимальными удобствами.

В Лас-Вегасе мы жили в пятизвездочном отеле. И после оказалось, что по цене это сопоставимо с двухзвездочным мотелем в Лос-Анджелесе. Да, мы располагались в пяти минутах ходьбы от «Аллеи славы», но ценник все равно приличный.

Мой совет — охотьтесь за скидками. Мы дежурили на «Букинге» и в итоге взяли номер с 30-процентным минусом по цене. Он обошелся нам в $100 за ночь на двоих. Правда, в Америке никогда не указывается налог на проживание. А это существенный плюс к стоимости. И в Неваде, и в Калифорнии он один из самых высоких по стране.

Фото: onliner.by

В принципе, это касается всего. Цены в магазинах тоже указаны без учета налогов. В разных штатах такса разная (в некоторых вообще отсутствует), но в Калифорнии и Неваде будьте готовы к тому, что на кассе с вас возьмут сумму, превышающую указанную цену чуть больше чем на 10%.

К слову, в гостиницах (особенно пониже классом) порой орудуют воры. Каким-то образом они узнают дату отъезда туристов и в день отлета залезают в номера. Знают, что у людей самолет и, скорее всего, времени заморачиваться с полицией особо не будет.

Открытость

Если вы приедете в любую страну Евросоюза, то модель поведения будет более-менее известна. Америка на этом фоне кажется параллельной вселенной. Разница проявляется на всех уровнях. Если говорить о бытовом, то в Америке, допустим, розетки другого вида. Необходимо иметь с собой переходник. Иначе вы не сможете зарядить ничего из ваших устройств с классическими европейскими вилками.

Вот еще одна разница: в США нужно всегда носить с собой документ, удостоверяющий личность, — права или паспорт. У вас его обязательно спросят при покупке любого алкоголя (независимо от того, как вы выглядите) и при оплате любой покупки картой, чтобы удостовериться, что она точно ваша.

В плане поведения все тоже по-другому. Люди действительно очень приветливые, они правда постоянно улыбаются. На второй день нашего пребывания в США ко мне в магазине подошла незнакомая девушка и сказала: «Ой, мне так нравятся ваши легинсы! Где вы их купили? Они такие красивые!» Я совсем не ожидала этого. Честно. Но после стала привыкать. То есть вполне нормально, что в США незнакомый человек похвалит вашу майку или джинсы в общественном месте.

Там не страшно зайти даже в самый дорогой магазин, прекрасно сознавая, что даже носки в нем тебе не по карману. Никто не будет смотреть на тебя с пренебрежением. Да, американцев критикуют за их открытость. Мол, улыбки фальшивые. Но знаете, лучше фальшивая улыбка, чем совершенно искреннее кислое лицо.

В принципе, эта открытость в Америке везде. Допустим, «Аллея славы» в Голливуде. Вокруг куча артистов и певцов. Сначала у меня были вопросы. Вот приходит девочка, ставит микрофон и начинает петь. Сразу возникает мысль: «А как это лос-анджелесский горисполком ей разрешил?» У меня там друг живет, объяснил: «А у кого они должны спрашивать разрешения? Хочешь петь — пой, хочешь играть — играй».

Фото: onliner.by

Беларусь

Мы прилетели в Лас-Вегас «Аэрофлотом». На контроле офицер посмотрел наши паспорта и спросил удивленно: «А вы говорите по-русски?» Он, наверное, впервые увидел такие документы.

Понимаете, не то чтобы никто, но абсолютное большинство простых американцев реально не знают, что такое Беларусь и где это вообще находится. В США очень сильно развита привычка small talk. Все жуть как любят поговорить в очередях или в магазинах. Естественно, в процессе общения звучит вопрос: «Откуда вы?», и приходится рассказывать, что такое РБ.

Фото: onliner.by

Хотя был один дантист из Нью-Йорка, который со старта сказал: «О! Да это же прекрасная маленькая страна. Вы граничите с Латвией, Украиной». Дал немножко «Википедии», было приятно. А во втором случае на нас отреагировал аниматор, который играл Элвиса Пресли в Вегасе. Человек мало того, что знал Беларусь, так еще и сказал, что у нас есть олимпийский чемпион по прыжкам.

В общем, будьте готовы рассказывать про Беларусь и спокойно реагируйте на такое незнание американцев.

Фастфуд

Мы летели из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, хотели быстро перекусить в кафе, которое расположено прямо в аэропорту. Не глядя на цены, взяли два салата и одно горячее. Нам принесли чек на $50. Так что питаться там даже в средних кафешках довольно накладно. Покупать свежие овощи тоже.

Фастфуды — в помощь. Тем более что они на каждом углу — американские, японские, китайские, мексиканские, какие угодно. При этом стереотип о жирных американцах вообще не подтверждается. Да, в Лас-Вегасе мы видели кого угодно: и толстых, и худых, и девочек на шикарных «лабутенах», и бабушек в ровно таких же платочках, как у наших. Но это чисто туристическое место.

Фото: onliner.by

А в Лос-Анджелесе все по большей части подтянутые и спортивные. Город реально повернут на здоровом образе жизни: они бегают, через одного вегетарианцы, все не употребляют сою и сидят на безглютеновых диетах.

Выходишь на улицу — и обязательно кто-то бежит. На второй-третий день там хочется самому надеть кроссовочки и пуститься вдоль океана.

К слову, если уж про кафе заговорили, на чай в Америке оставляют не только официантам, но и таксистам, парикмахерам, парковщикам, аниматорам и так далее. То есть практически любому обслуживающему персоналу.

Транспорт

Лос-Анджелес — это огромный и странно организованный город. Там реально очень неудобное метро. Станции непонятно и далеко друг от друга расположены. В Лос-Анджелесе ходит шутка: «Местные очень удивляются, когда узнают, что у них в городе есть метро». Вообще, считается, что подземка там для низших слоев населения.

По статистике, на одного жителя Лос-Анджелеса приходится две машины. Без авто там вообще никак. При этом муниципальные парковки стоят диких денег. За два часа в центре города можно отдать $20.

Фото: onliner.by

Что касается такси, то надо знать, что в Америке служба Uber подбирает попутчиков. Если хотите сэкономить, выбираете Uber Pool. У вас спросят количество нужных мест и возьмут попутчиков. Однако не стоит выбирать Pool, если куда-то спешите: дорога может существенно затянуться. В этом случае лучше выбирать классический Uber X.

Экономия

Практически на любом развлечении (концерт, музей, выставка, парк аттракционов) можно сэкономить, получив скидку. Популярные сервисы типа Groupon всегда предоставляют хороший дисконт, а в день шоу сервисы Half-price раздают билеты либо за половину стоимости, либо с существенной скидкой. Да, места в зале могут быть не лучшими, зато гораздо дешевле. Плюс скидки охотно раздают в виде купонов прямо в магазинах, кафе и на улицах. Ну, и карта Go LA (аналоги таких карт есть во всех крупных городах — Нью-Йорке, Чикаго, Майами) — настоящая находка для туристов, которые хотят посетить максимум мест. В нее включено до 50 локаций.

Фото: onliner.by

Мы покупали такой «вездеход» на три дня. И, естественно, он окупился. Мы были в студиях Warner Bros. (билет на одного человека — $65) и Universal (в день на одного — $105), а также музее мадам Тюссо ($30). А карта стоит $200. С «вездеходом» мы посетили четыре локации: просто не все музеи работают по будням. Экономия вышла существенная. На удивление не все знают про эту карту.

Трамп

Мы были в Калифорнии — штате, в котором не любят нового президента Америки. Там повсеместно расположены специальные магазинчики, в которых продаются куклы Трампа в самых непотребных позах. Когда идешь по «Аллее звезд», его звезда все время заплевана. У Трампа был предвыборный слоган: «Make America Great Again». На улицах Лос-Анджелеса полно аллюзий на этот счет. На плакате обнимающиеся мужчины, внизу написано: «Make America Gay Again». Есть еще вариант: «Make America Mexican Again».

Фото: onliner.by

Так получилось, что в Лас-Вегасе мы жили в отеле Трампа. По пути в аэропорт разговорились с дантистом из Нью-Йорка. «Ребята, а вы в „Трампе“ жили? Да? Слушайте, я бы ему ни одного доллара не дал!» — «И как вы теперь живете?» — «К сожалению, никуда не деться, таков закон, американский народ сделал свой выбор. Теперь все, что нам остается, — надеяться на следующие выборы. Хочется верить, что Трамп не победит». Человек принял эту информацию. Не сокрушается. Живет себе дальше. Занимается своими делами.

Кино

Лос-Анджелес — город, в котором каждая вторая официантка хочет быть актрисой. Большинство жителей подрабатывают, снимаясь в рекламах, сериалах и клипах. Для них ходить по кастингам — развлечение. Можно потратить выходные, зато заработать пару сотен. Обычно гонорары за такую работу начинаются с 10—12 долларов в час. К слову, съемки в массовке, где нужна обнаженная натура, оплачиваются по ставке в 10 раз выше.

Фото: onliner.by

На Warner Bros. мы посетили легендарный 24-й павильон, в котором снимался сериал «Друзья». Фанаты могут не только сфотографироваться в воссозданной кофейне Central Perk или сыграть на гитаре, но еще примерно каждые 15 минут там проходят съемки сцен из сериала, в которых можно принять участие и потом получить себе на память видео. Вас сажают на диван, справа якобы сидит Фиби (ее на видео «врезают» в кадр). Всем раздают роли, за камерой человек подсказывает реплики. В итоге отыгрываете одну из сцен, а в конце получаете полную копию той, что была в сериале. Но на планах, где Фиби отвечают Джо, Моника и Чендлер, — вы. Все остальное «родное». Вы в сериале!

В павильоне 25 снимают «Теорию большого взрыва». Мы были там в четверг, когда проходила генеральная репетиция. А в пятницу намечалась съемка финального эпизода. Когда мы ехали на автобусе из павильона, навстречу нам вышла актриса, которая играет героиню по имени Эми Фара Фаулер. Кто-то закричал: «Amy, we love you». Она улыбнулась, помахала рукой, села в машину и уехала. А в первый день в Лос-Анджелесе видели таксиста Ранжита из сериала «Как я встретил вашу маму». Он гулял по голливудскому бульвару.

Фото: onliner.by

Оказалось, на съемки «Теории большого взрыва» легко попасть: просто регистрируетесь на сайте и приходите. Гости нужны, чтобы обеспечить закадровый смех. «Теория большого взрыва» — известное шоу, так что там не платят.

Фото: onliner.by

Съемки длятся обычно весь день. Здесь никто никого не заставляет смеяться или хлопать — нет никаких табличек с надписями: «Смех» или «Аплодисменты». Если шутка вдруг не «заходит», на площадке работает команда сценаристов, которая тут же придумывает другую и обкатывает ее на зрителях. И так до тех пор, пока не пройдут все шутки и гэги. Как нам объяснили, создателям нет никакого смысла заставлять зрителей смеяться на камеру, ведь если им не смешно, то будет не смешно и телезрителям. А какая от этого выгода?

Ну, а на шоу уровнем пониже зрители получают зарплату — около $8 в час. И это считается самой низкооплачиваемой и непрестижной работой в этой сфере, на которую согласны только новички.

Фото: onliner.by

Из последних хитов проката – фильм «Ла-Ла Ленд». И так как он о Лос-Анжелесе, то снимался буквально на улицах, причем многие сцены прямо в центре, рядом с «Аллеей звезд». А сцены с танцами (кадр стал впоследствии постером к фильму), а также с первым поцелуем — в лос-анджелесском парке Гриффита и обсерватории Гриффита соответственно. И да, вид на ночной город оттуда действительно открывается восхитительный. А вход бесплатный.

Ну и, естественно, Лос-Анджелес — культовое место для фанатов Гарри Поттера. Там хранится весь реквизит со съемок, работают дичайшие аттракционы, фанаты могут полетать на настоящей метле, точнее на конструкции, которая использовалась при производстве фильма.

Фото: onliner.by

Вас нарядят в мантию, посадят на метлу перед хромакеем, а режиссер будет давать команды, куда двигаться. В итоге на зеленый экран накладываются виды улиц, Хогвартса или поля для квиддича, а вы летите прямо как настоящий Гарри Поттер.

Но самые захватывающие аттракционы и места для фанатов фильма — в студии Universal. Там воссоздан практически настоящий Косой переулок с действующими магазинами приколов, сладостей, учебных принадлежностей и волшебных палочек. А также Хогвартс, где кабинеты и лабиринты выполнены с потрясающим реализмом: разговаривающие портреты, голограммы Гарри, Рона и Гермионы, и горка, по которой можно проехать по всему миру Гарри Поттера с полным эффектом присутствия.