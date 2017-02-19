Экс-премьер Италии Ренци ушел с поста лидера правящей партии 19.02.2017, 19:42

Маттео Ренци

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци ушел с поста секретаря правящей Демократической партии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

На фоне критики со стороны внутренней левой оппозиции, угрожающей выйти из партии, Ренци на Национальной ассамблее партии заявил, что подал в отставку, признавая, что на решении сказалось проведение конституционного референдума 4 декабря. Тогда итальянцам предлагалось провести конституционную реформу и изменить структуру исполнительной и законодательной власти, однако большинство проголосовавших инициативу не поддержали. После референдума Ренци вернулся на пост лидера партии. Как отмечает Bloomberg, в последнее время критика его политики усилилась.

«Все из-за референдума», — сказал Ренци. «Я чувствую ответственность за поражение, было до и после. Референдум был ударом для всей страны начиная с экономической системы, и теперь мы должны снова вернуть машину на дорогу», — заключил экс-премьер.

На ассамблее Ренци также осудил «шантаж» со стороны меньшинства в Демократической партии и внутрипартийную борьбу, которая, по его словам, является «подарком» для оппозиционной партии «Движение пяти звезд».