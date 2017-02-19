В Тбилиси состоялся многотысячный митинг в защиту свободы слова 19.02.2017, 20:10

Фото: svoboda.org

Протестующие заявили, что не позволят «российскому олигарху Бидзине Иванишвили прибрать к рукам последний оппозиционный медиа-ресурс в стране».

В Тбилиси от десяти до пятнадцати тысяч человек приняли участие в шествии на центральном столичном проспекте Руставели и в митинге у бывшего здания парламента в защиту оппозиционной телекомпании «Рустави-2», передает «Радио Свобода».

В ближайшее время Верховный суд страны должен вынести вердикт по гражданскому иску бывшего владельца телекомпании, бизнесмена Кибара Халваши, который утверждает, что в 2006 году эту телекомпанию у него отняли по приказу тогдашнего президента Михаила Саакашвили и передали нынешним владельцам – украинским бизнесменам Георгию и Левану Караманишвили. Они считаются близкими друзьями экс-президента. Тогда как Кибара Халваши часто называют бизнесменом «афилиированым» с правящей партией «Грузинская мечта».

Фото: svoboda.org

За день до митинга «Рустави-2» прекратило вещание, оставив в эфире лишь заставку с призывом выйти на проспект Руставели и поддержать свободу слова. Организаторы утверждали, что акция носит аполитичный характер. Впрочем, на митинге было много оппозиционных политиков, в том числе лидеров парламентских и непарламентских партий.

Фото: svoboda.org

Тем не менее, главными ораторами выступили именно журналисты «Рустави-2». Они заявили, что будут бороться до конца за свободу слова и не позволят "российскому олигарху Бидзине Иванишвили прибрать к рукам последний оппозиционный медиа-ресурс в стране».