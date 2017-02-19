закрыть
19 февраля 2017, воскресенье, 20:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Индийские ученые: На Луне к 2030 году начнут добывать гелий-3

  • 19.02.2017, 20:16
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Индия к 2030 году будет готова добывать гелий-3 на Луне для использования его в качестве энергоресурса.

Об этом сообщает агентство IANS cо ссылкой на заслуженного профессора Индийской организацией космических исследований (ISRO) Сиватхана Пиллаи.

Он отметил, что разработка лунной поверхности, богатой гелием-3, является приоритетным направлением работы ISRO.

«К 2030 году этот процесс (использования гелия-3 как энергоресурса) будет возможен», — цитирует агентство Пиллаи.

Он также добавил, что многие страны изучают возможность добычи гелия-3 на Луне, по словам ученого, ресурсов спутника Земли хватит на всех. Такой же оценки придерживаются российские ученые. Как ранее заявлял доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ им. Ломоносова Владислав Шевченко, имеющиеся на Луне запасы гелия-3 могут обеспечить землян энергией на пять тысяч лет вперед.

Сейчас изотоп гелий-3 на Земле добывают в очень небольших количествах, исчисляемых несколькими десятками граммов в год.

На Луне же запасы этого ценного изотопа составляют, по минимальным оценкам, около 500 тысяч тонн. При термоядерном синтезе, когда в реакцию вступает 1 тонна гелия-3 с 0,67 тоннами дейтерия, высвобождается энергия, эквивалентная сгоранию примерно 15 миллионов тонн нефти.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»