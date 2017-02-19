В Париже прошла манифестация протеста против кандидатуры Франсуа Фийона 19.02.2017, 20:30

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Франсуа Фийон

Над толпой манифестантов были подняты транспаранты с надписями «Коррупция это яд, Фийона в тюрьму» и «Пенелопа, не трогай чужие деньги».

Несколько тысяч человек провели в столице Франции акцию протеста против коррупции в политике и намерения Франсуа Фийона стать президентом страны.

Призывы к проведению митинга на площади Республики, как сообщило ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) были распространены через социальные сети.

Над толпой манифестантов были подняты транспаранты с надписями «Долой привилегии», «Коррупция это яд, Фийона в тюрьму» и «Пенелопа, не трогай чужие деньги». Выступившие на митинге подчеркнули, что «недопустимо, чтобы страной управляли люди, заявляющие о важности борьбы с коррупцией, но сами погрязшие в ней».

Предвыборный скандал

Именно с такими заявлениями об обеспечении высокого уровня этики поведения политиков, а также о важности прозрачности информации относительно трат государственных средств выступал в прошлом году кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон.

Однако в конце января нынешнего года разразился скандал, вызванный публикацией газеты Le Canard enchaîné. Издание утверждало, что Фийон совершил хищение государственных средств путем создания фиктивного рабочего места для своей супруги Пенелопы.

По данным газеты, она, не выполняя никакой работы, получила в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты помощников парламентариев, не менее €600 тыс. В дальнейшем были опубликованы и утверждения, что Фийон аналогичным способом профинансировал двух своих взрослых детей.

Рейтинг падает

В результате возникшего скандала и шума вокруг ведущегося предварительного следствия рейтинг Фийона за месяц упал на 10%. А опубликованный 18 февраля опрос, проведенный Французским институтом изучения общественного мнения (IFOP) указал на то, что в настоящее время 65% французов не хотят видеть Фийона кандидатом в президенты.

Поддержку политик, как свидетельствует исследование, получает лишь в рядах своей партии и у ее электората - 70% сторонников «Республиканцев» высказали пожелание, чтобы он остался кандидатом в президенты.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Помимо Фийона основными кандидатами на успешное выступление в первом туре считаются лидер французской партии « Национальный фронт» Марин Ле Пен и бывший министр экономики страны Эмманюэль Макрон.