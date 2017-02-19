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В Белом доме опровергли контакты Трампа с российской разведкой до выборов

  • 19.02.2017, 21:29

Дональд Трамп не контактировал с российской разведкой до выборов президента США.

Президент США Дональд Трамп не контактировал с российской разведкой до выборов. Об этом, по словам начальника аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса, ему сообщили высокопоставленные чиновники из американской разведки, передает РБК.

В начале недели The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников сообщила, что члены избирательного штаба Трампа связывались с высокопоставленными представителями российских разведывательных служб до голосования, которое состоялось 8 ноября.

«Я могу утверждать, что самые высокопоставленные сотрудники американской спецслужбы заверили меня, что эти обвинения не только чрезвычайно преувеличены, но лживы. Они очень ясно дали мне понять, что эта история — полная ерунда», — сказал Прибас в интервью Fox News.

При этом он отказался назвать человека, который с ним контактировал насчет этого вопроса.

В статье NYT утверждалось, что американские правоохранительные органы и разведка смогли перехватить данные о контактах команды Трампа примерно в то время, когда стали появляться данные о взломе хакерами из России серверов национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы пытались выяснить, не состояли ли люди из команды Трампа в сговоре с Москвой при попытках повлиять на голосование. Однако никаких доказательств сговора обнаружить не удалось.

Собеседники издания утверждали, что в контактах с Москвой участвовали и люди из окружения Трампа, например бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт. Он сам отрицал эту информацию, назвав ее абсурдом.

Президент США, комментируя публикацию NYT, назвал ее нонсенсом. Он также предположил, что эту информацию газете могла предоставить американская разведка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT, заявил, что сейчас трудно отличить «настоящее от подделок», и посоветовал не доверять сообщениям в газетах.


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