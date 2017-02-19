На «Евровидение 2017» уже продали более 11 тысяч билетов 19.02.2017, 21:46

За три дня от старта продаж билетов на «Евровидение 2017» почти пятую их часть раскупили.

По состоянию на 17 февраля общие продажи билетов на «Евровидение 2017» составили 11 019 единиц, в эту цифру не входят закрытые продажи для фан-клубов, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на данные официального билетного агента конкурса в Киеве Concert.ua.

Отмечается, что уже раскупили почти пятую часть билетов.

«На сегодняшний день прорабатываются квоты и заявки на билеты от делегаций, спонсоров, посольств стран-участниц, партнеров конкурса. Сейчас определяется остаток билетов. Информация об этом будет опубликована после 21 февраля на сайте «Евровидения» и на страницах мероприятия в Facebook», – говорится в сообщении.

Первая партия билетов на «Евровидение 2017» поступила в продажу вечером 14 февраля. Их стоимость, в зависимости от мероприятия, составляла от €8 до €500. Билеты на финал конкурса раскупили за 15 минут.

Украина получила право на проведение «Евровидения 2017» после победы Джамалы с песней «1944» на конкурсе 2016 года. Конкурс пройдет в Международном выставочном центре Киева.

Беларусь на песенном конкурсе представит группа Navi.

Власти города прогнозируют, что на «Евровидение» в Украину приедет около 20 тыс. иностранцев.