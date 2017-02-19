Минчанка о Марше: Власти определенно «попали» с этим декретом 8 19.02.2017, 22:17

Фото: nn.by

Жительница столицы поделилась впечатлениями от Марша рассерженных белорусов в Минске.

Все же сходила на марш. Несколько запомнившихся моментов. Было очень много мужчин лет по 30-40.

Молодая девушка, когда двинулись по проспекту, стала держаться меня, признавшись, что у нее трясутся колени от страха, пришла в первый раз. Удивлялась всему. Старушкам, активно высказывавшим свой протест, количеству людей. Ей было понятно, о чем говорили вокруг и активно комментировала. Старалась прятать свое лицо, чтобы не попасть в кадр фотографирующих. «Что это за флаг?» - указав на наш б-ч-б флаг, спросила у меня. «Да? А я и не знала, в первый раз вижу его», - призналась. «Я думала, наш - голубой», - видимо перепутав с флагом ЕЭС. «А это что за флаг?», - показав на наш с Пагоней. Акция очень понравилась и сказала, что обязательно придет на следующую, Дата 25 марта ей ни о чем не сказала. Похоже, власти попали с этим декретом.

Народ сумел отбить анархистов от задержаний. Уже после потасовки в автобусе, когда отошли на площадь, мужчина с рацией сказал: «Будем очковать». Стоит с самодовольным выражением. К нему поворачивается женщина и громко: «Оставьте в покое ребят!» - «Да я просто стою». Тут разворачивается мужчина к нему и тоже громко начинает возмущаться. И все вокруг начинают на него орать. Он тихонько переместился к крепким ребятам, видимо, подчиненным. И ребята-анархисты прошли в шаге от них к метро и те не посмели задержать. А народ пошел рядом, охраняя.

Выступающие свободно говорили на беларуской мове. Это было так естественно. Все слушают и понимают. То есть собрался белорусский народ и говорит на своем языке.

Очень понравились анархисты. Хорошо организованы, хорошо подготовились: плакаты, растяжки, кричалки. После акции, держа по бокам и впереди свои растяжки, пошли маршем по площади. У них оказались еще барабаны. Эффект был очень сильным. ) Потому их и попытались задержать.

25 марта придут те, кто всегда выступал за политические перемены и теперь уже придут те, кому понятны экономические требования. Это будет сильно. Власть впервые совершила ошибку с декретом. Оппозиция грамотно воспользовалась ею.

И еще добавлю. Уже шли и на красный свет. Останавливались лишь там, где движением на перекрестке руководил гаишник. И это тоже было естественным. Мы с уважением относились к водителям, а они с пониманием к нам, - написала минчанка в «Фейсбуке».