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Ракета Falcon 9 вернулась на Землю после успешного запуска

  • 19.02.2017, 22:41
Фото: Getty Images

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту непилотируемый грузовой корабль модели Dragon.

Первая ступень ракеты-носителя уже вернулась на Землю. Технические проблемы, из-за которых пуск накануне был отложен, устранены, сказали в НАСА, передает ВВС.

Как сообщается в «Твиттере» SpaceX, нижняя (многоразовая) ступень ракеты-носителя уже вернулась, автоматически приземлившись неподалеку от места старта на территории космодрома на мысе Канаверал.

Пуск с космодрома состоялся в 9:38 по местному времени.

Изначально пуск планировался на субботу, но он был отложен из-за того, что, по словам владельца SpaceX Илона Маска, двигатель в верхней ступени ракеты «вел себя немного странно».

«Они устранили все неполадки за ночь», - прокомментировал в воскресенье уже состоявшийся пуск представитель НАСА Боб Кабана.

Компания возобновила запуски лишь в начале этого года после крупной аварии в сентябре.

Тогда ракета-носитель взорвалась во время тестового запуска на мысе Канаверал в штате Флорида. Авария произошла при подготовке к испытанию, во время заправки топлива.

В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценивалась в 200 миллионов долларов.

Запущенный в субботу Dragon направляется к МКС и, как ожидается, прибудет к утру среды.


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