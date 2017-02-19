Загадочная Беларусь 19.02.2017, 23:08

Путешественники о самых необычных местах нашей страны.

Кроме известных всем Мирского да Несвижского замков, в Беларуси существует много уникальных объектов, не таких популярных, но от этого не менее удивительных. Опытные путешественники делятся с onliner.by своим топом белорусских мест, которые стоит посетить.

Топ-5 исторических объектов от Андрея Дыбовского, автора проекта «Глобус Беларуси»

За 16 лет активных путешествий по стране Андрей побывал примерно в 3200 населенных пунктах страны.

Приусадебный костел недалеко от Полоцка

Этот старый костел невероятно живописный. Находится он в деревне Сарья. Он строился как костел местными землевладельцами Лопатинскими, но позже здание было передано православной церкви, там и сейчас проходят службы. Официально он именуется «Свято-Успенская церковь». Начинающие путешественники будут сильно удивлены.

Дом-крепость начала 17-го века, который используется как психиатрическая лечебница для преступников

Раньше это здание было укрепленным владением феодала, а несколько десятилетий назад оно трансформировалось в психиатрическую лечебницу усиленного режима: здесь содержатся преступники, которых признали невменяемыми.

Когда-то попасть сюда было невозможно. Помню, как очень долго объяснял охранникам с автоматами, что я турист, а не пособник одного из здешних маньяков. Но несколько лет назад в лечебницу начали пускать туристов, поэтому сегодня побывать в ней абсолютно несложно: нужно только заполнить журнал и оставить свои данные.

Сотрудники больницы не очень любят, когда туристы делают снимки, но фотографировать все же можно. Особо буйных пациентов содержат в отдельном здании, а здесь отбывают срок не такие опасные преступники.

Интересно не только современное назначение этого объекта, но и само здание. Это довольно большое строение с толстыми стенами и укреплениями. Подобные памятники — большая редкость. В Беларуси такой всего один.

Расположен он в деревне Гайтюнишки Гродненской области. Главное — иметь с собой паспорт, поскольку деревня находится в пограничной зоне.

Помимо самого дома-крепости можно посетить еще и каплицу-усыпальницу, которая стоит неподалеку прямо посреди поля.

500-летний действующий храм-крепость в Сынковичах

Среди путешественников объект известный, но обыватели редко сюда забредают. Это действующий православный храм, который был построен в начале 16-го века.

В храме есть оборонительные башни, а также машикули. По сути это ниши на верхних этажах строения, с которых можно сбрасывать камни или выливать раскаленное масло. Использовались они или нет — большой вопрос, но система интересная.

Это один из самых старых храмов в Беларуси. Днем он чаще всего открыт, а если же там никого нет, можно позвонить священнику (раньше номер висел на здании) и попросить впустить вас.

Заброшенная усыпальница под Дрогичином

Пожалуй, усыпальница Ожешко в деревне Закозель наиболее интересная из имеющихся в стране. Построили ее относительно недавно — в 19-м веке, поэтому сохранилась она неплохо. В последний раз я был там несколько лет назад. На тот момент даже можно было обнаружить остатки старых гробов. Выглядит она действительно впечатляюще. Да и место неизбитое.

Похожая усыпальница есть в деревне Грушевка недалеко от Барановичей. Она не такая атмосферная (хотя там тоже есть на что посмотреть), зато находится не так далеко от Минска.

Живописное немецкое кладбище времен Первой мировой войны

Туда стоит ехать осенью: палые листья придают месту особый шарм. Находится кладбище недалеко от Гольшан в деревне Десятники — добраться не проблема. Там сохранились сотни могил с лежачими бетонными крестами.

В центре кладбища установлен огромный монумент, на котором восседает орел с расправленными крыльями, будто укрывая погибших солдат.

Где найти оленей, лосей и зубров, а куда отправиться на пикник, рассказывает фотоохотник Дмитрий Молочко

Вольно пасущиеся стада зубров и брачные игры оленей

Ехать в лес наобум и пытаться увидеть там что-то интересное нецелесообразно. Но если знать, где, например, находятся кормушки диких зверей, можно найти очень крутые места. Таких много в Налибокской пуще.

Когда я поехал туда впервые, дорогу мне преградило огромное стадо зубров. Это очень захватывающее зрелище, хотя и становится немного страшно.

К тому же там большая популяция оленей, можно увидеть лося, рысь, медведя или волков. Хотя случайная встреча с хищниками — чрезвычайно редкий и не всегда хороший вариант.

Я бы рекомендовал отправляться туда осенью, когда у оленей идут брачные игры. Ревущие самцы в тумане — та еще красота. Конечно, лучше всего ехать рано утром или ближе к вечеру, когда животные не прячутся в чаще. К тому же в это время у оленей притупляется чувство страха, и подойти к ним можно очень близко.

Где можно встретить лосей

Чуть ли не самая большая популяция лосей сконцентрирована в районе Браславских озер. Это наша белорусская Аляска. Там их можно встретить где угодно — хоть на обочине, хоть возле яблони в деревне. Они свыклись с присутствием человека и потому не боятся, могут запросто объедать осину возле вашей машины.

Лучший сезон — весна или конец зимы, когда они выходят на озимые, а также в сентябре во время гона. Найти лося осенью совсем несложно: можно просто идти на его рев.

Водопад на реке Вята

В Беларуси есть даже собственный водопад! Он тоже находится недалеко от Браслава — в деревне Прудники. Этот водопад рукотворный, а не природный, но от этого он не становится менее интересным. В начале ХХ века Ольгерд Оскерко построил на берегах Вяты электростанцию, которая должна была снабжать энергией местную бумажную фабрику. Чтобы она работала более эффективно, было решено соорудить из камня стену высотой более двух метров. Так получился этот водопад.

Прогулка по атмосферному болоту

Наверное, болото Ельня — одно из самых атмосферных в Беларуси. Лучше всего ехать туда осенью, когда происходит миграция журавлей. По вечерам они слетаются на болото, и выглядит это потрясающе. Поднимаешь голову, а там сотни «бомбардировщиков» с огромными крыльями. Очень красиво смотрится на фоне заката.

Само по себе место дикое, поросшее мхом, с небольшими березками. Не так давно там оборудовали экологическую тропу, построили вышки, поставили скамейки.

Однако остановиться на ночлег негде, разве что поехать в Миоры. Но можно просто съездить на день и побродить с фотоаппаратом.

Один из основателей проекта по исследованию неизведанных мест Беларуси Meridian28 Леонид Уваров рассказывает о местах, которые вряд ли включат в туристические сборники

320 дотов под Минском

Беларусь — это кладезь военной истории. У нас сохранилось очень много уникальных объектов. Минский укрепрайон — место известное среди путешественников, но исследовать его можно очень долго: это 320 дотов. Большинство из них не используются и заброшены, но находятся в открытом доступе. Они расположены полукольцом вокруг Минска, и добраться до них очень просто.

Некоторые находятся на территории дач — там они, конечно, в не самом лучшем состоянии. В остальных же можно отыскать очень много военных артефактов и следов боевых действий. Чтобы найти что-то интересное, лучше ехать туда ранней весной или поздней осенью, когда нет высокой растительности и снега.

Один из самых красивых дворцов Беларуси, который не пощадило время

Дворец Уместовских в деревне Жемыславль — это старая заброшенная усадьба. Официально он охраняется, но, по моему опыту, побывать там не составит труда.

Дворец должен был стать копией польской королевской резиденции Станислава Августа «Лазенки», построенной в 1784—1795 годах. Но сегодня этот большой амбициозный дворец стал прекрасной просторной «заброшкой».

Место очень красивое. Правда, его реставрацией никто не занимается, и это дает о себе знать. Несколько лет назад там случился пожар, и часть перекрытий теперь не вернуть. Но все равно можно найти много хорошо сохранившихся элементов декора.

Самый глубокий бункер в Беларуси

Командный пункт Объединенных Сил Варшавского договора — это один из самых грандиозных объектов холодной войны.

Этот бункер возводился для высшего руководства СССР и был одним из самых секретных проектов тех времен. Спускаться туда неподготовленному человеку не стоит, хотя проходы открыты уже очень давно.

Было много предложений по реставрации этого места. Кто-то даже предлагал выращивать там грибы, но ничего так и не произошло, и бункер медленно, но верно разрушается.

Остров с вымершей деревней на Освейском озере

Недалеко от границы с Россией есть огромное озеро, а в его центре — самый большой остров в Беларуси. До 1970-х годов здесь было поселение, но в наше время он обезлюдел. Сейчас там сформирован заказник, а от былой цивилизации остались только следы существования.