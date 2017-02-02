PAWA записывает альбом польских песен, собранных на территории Беларуси 1 2.02.2017, 19:14

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Фолк-группа PAWA играет традиционную и средневековую музыку в современных обработках.

Фолк-группа PAWA записывает альбом польских песен. Музыканты работают с материалами, на рубеже XIX-XX веков, которые систематизировал этнограф Михаил Федоровский. Релиз должен состояться в начале лета, рассказал продюсер группы Валерий Шевченко, передает «Еврорадио».

«Мы сейчас решили делать альбом польских песен, тех, которые пелись у нас, на территории Беларуси. Отыскали эти песни... Ну, у нас есть музыканты, которые в Польше учились, хорошо владеют языком. И, я думаю, нас должны пригласить на большие фестивали, которые состоятся в Польше летом».

Михаил Федоровский жил в Пружанском районе и записал около пяти тысяч народных песен, которые пели в тогдашней Гродненской губернии. Восьмитомное исследование «Lud białoruski na Rusi Litewskiej» стало работой всей жизни ученого.

PAWA играет традиционную и средневековую музыку в современных обработках. Музыканты группы используют волынку, синтезаторы, свирели, электрогитары, барабаны, скрипочку. Свой стиль PAWA называет «FolkTronika».