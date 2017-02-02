Российские пограничники проверяют паспорта у пассажиров въезжающих из Беларуси автомобилей 17 2.02.2017, 19:19

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Россия берет под контроль все пути сообщения с Беларусью.

На въезде из Беларуси в Россию по трассе Р43 паспортный контроль осуществляется с 29 декабря. В Могилевской области это крупнейшая транзитное шоссе из Беларуси в Россию. Документы российские пограничники проверяют в пункте пропуска Дубовички. Украинцам и молдаванам въезд в Россию по этой трассе запрещен, передает «Радыё Свабода».

На пограничном пункте пропуска очереди из машин нет. На стоянке разрешения на проезд в Россию и Беларусь ожидали с десяток фур с польскими, казахскими и белорусскими номерами. После проверки документов машины разъезжались. Машины из Беларуси пограничники останавливали, чтобы проверить, есть ли у водителя паспорт. Без него в Россию не пускают. Удостоверение водителя для пограничников не документ.

Паспортный контроль не нарушает прежних договоренностей, - российские пограничники

По словам сотрудников российской пограничной службы, паспортный контроль на границе осуществляется с 29 декабря. Собеседники отметили, что осмотр белорусских машин не осуществляют. Для проезда, однако, сказали они, нужно иметь «фактический документ», подтверждающий личность. По их мнению, паспортный контроль не нарушает договоренностей между Россией и Беларусью, заключенных в рамках «союзного государства» и Таможенного союза.

На вопрос, патрулируют ли наряды пограничников границу с Беларусью, собеседники ответили, что это служебная информация. Касаясь ситуации с введением пограничной зоны на границе с Беларусью посоветовали обращаться за официальным комментарием в Управление ФСБ по Смоленской области.

Украинцам и молдаванам проезд запрещен

Запрещен въезд в Россию по белорусскому шоссе Р43 украинцам и молдаванам. Об этом сказали сотрудники страховых организаций, работающих при границе.

«Этот паспортный режим ввели, когда по этой дороге ехала много украинцев и молдаван. Теперь им запретили, и они должны въезжать в Россию через Брянск. Едут этой дорогой много поляков, но у них же есть визы. Но большинство - белорусы. С ними проблем нет, и паспортный контроль им жизни не усложнит», - говорил журналисту сотрудник российской страховой организации.

Введение паспортного контроля Россией, по его мнению, - обосновано.

«Сколько сейчас рвется в Россию всяческих агентов? Это у вас по телевидению об этом не показывают, а у нас показывают. Говорят, что поймали диверсантов из Украины и Молдовы. Они преступную группу организовали, и их со взрывчаткой взяли. Настоящие террористы. Так это только то, что нам показывают, а сколько не показывают», - говорил собеседник.

По его словам, вскоре собираются вдоль шоссе, которое проходит по территории между российским и белорусским пунктами пропуска, поставить ограждение из сети и запретить стоянки. Собеседник также не исключил, что в ближайшей перспективе между двумя странами появится и полноценная граница.

«А то, что пограничники патрулируют границу, то это нормально. Много нелегалов пытаются попасть в Россию. Буферную зону обходят, а на той стороне границы ждет их уже машина. Здесь же в лесу много тайных тропинок. За всеми не усмотрят. Много где наши пограничники засады выставляли», - сказал собеседник.

«Да ничего страшного не будет, если появится нормальная граница с Беларусью. Порядка больше будет», - сказал еще один сотрудник российской страховой организации.

«Введение паспортного контроля не следует рассматривать как враждебный шаг России против Беларуси. У вас ведь тоже есть пункты пропуска с паспортным контролем с Польшей, Литвой, - поспешил успокоить гостя из Беларуси гражданин России. - О введение пограничной зоны с Беларусью я впервые слышу. Паспортный контроль - так, орудующий уже давно, и к нему привыкли и белорусы, и россияне. Мы также переезжаем границу и паспорта показываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Украинцев здесь не пропускают. Они должны ехать на пост «Три сестры», что в Брянской области. А молдаване только выезжают из России, но не въезжают».

Жители Кричевского района: «Если бы от границы только голова болела...»

Тем временем для жителей Кричева, который за четыре десятка километров от пограничного пункта Дубовички, появление паспортного контроля уже не новость. Многие отмечают, что последний год российские пограничники периодически проверяли паспорта. С декабря уже проверяют регулярно. Некоторые отмечают, что российские пограничники патрулируют в местах, где проходят пути контрабандистов.

На белорусском пропускном пункте в деревне Звенчатка белорусских пограничников нет. Вдоль шоссе выставлены киоски белорусских страховых организаций. Жителей прилегающих к буферную зоны поселений с белорусской стороны новость о пограничной зоне и паспортный контроль особо не волнует.

«Нам не трудно будет показать паспорт. А паспортный режим уже давно россияне ввели. И если нет паспортов, то не пропускают. Такие случаи уже были», - отреагировала на вопрос журналиста о сложностях перехода границы одна из собеседниц. В ее рассуждениях не ощущалось ноток тревоги, что могут ввести полноценную границу.

«Непонятно, зачем было тогда ликвидировать эту границу», - заметила она.

«Это все россияне делают в ответ на наш безвизовый режим для иностранцев, - вмешался в разговор мужчина. - Вот чтобы эти иностранцы не попадали, в России и ввели паспортный контроль. А белорусов он не касается. Как ездили мы - так и будем ездить».

По словам собеседников, на некоторых малозаметных дорогах периодически появляются белорусские пограничники.

«Поверьте, введение паспортного контроля и пограничной зоны - не самое страшное для нас», - сказала еще одна собеседница.

«У нас жизнь в Кричеве дороже, чем в Могилеве. Все дороже, и одежда, и продукты. Пока курс российского рубля не подрос, то многие ездили за покупками в Россию, так как здесь все дорогое, - говорит женщина. - У меня жена знакомого везло сало из Гомеля, потому что там дешевле. Зарплаты у нас мизерные, а цены космические. Вот что нас беспокоит, а не граница. Спасения ни у кого не найдешь. Власти что хотят, то и творят».

За двадцать километров от границы у деревни Барсуки стояла толпа сотрудников транспортной милиции. Один из них был с автоматом. По рассказам местных жителей, пост транспортников регулярно выставляется на развилке шоссе в сторону России и Климович.