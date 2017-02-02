В ЕС одобрено решение об отмене квот на белорусский текстиль 11 2.02.2017, 19:36

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Теперь решение должен утвердить Совет министров ЕС по общим делам.

Решением Комитета постоянных представителей Евросоюза (COROPER) одобрена отмена квот на белорусскую текстильную продукцию. Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета ЕС, решение было принято 1 февраля.

Теперь решение должен утвердить Совет министров ЕС по общим делам, после чего оно вступит в силу, предположительно в конце февраля — начале марта.

«Данный вопрос включен в повестку дня следующего Совета по общим делам 7 февраля. Он внесен в так называемый «пункт А» — это означает, что соглашение по нему уже достигнуто и решение будет утверждено без обсуждения», — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 19 января проект решения об отмене автономных квот ЕС при импорте белорусских текстильных изделий был одобрен Европарламентом.

Комментируя это событие, начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром» Анна Дашкова заявила: отмена Евросоюзом квот на белорусский текстиль даст толчок развитию торгово-экономических отношений и инвестициям в белорусские предприятия.

Она также заметила, что Беларусь никогда не выбирала весь объем квот. «Но это было техническое ограничение. Для того чтобы ввезти белорусскую продукцию в ЕС, импортеры должны были обратиться в комиссию, получить разрешение. Да, они их получали. Но тем не менее странам, у которых не было таких ограничений технического характера, было проще экспортировать продукцию, чем нам», — пояснила представитель концерна.

Кроме того, сказала представитель концерна, если раньше продукция «Беллегпрома» экспортировалась в основном в Россию, то сейчас отмена квотирования «станет подспорьем для активизации экспорта в западном направлении».

Квоты в отношении 33 позиций белорусского текстиля Евросоюз применял с 1993 года. Из них 11 позиций являются наиболее приоритетными направлениями экспорта: хлопчатобумажные ткани, брюки, блузки, мужские сорочки, белье, пальто, плащи и жакеты, куртки, платья и юбки, верхняя одежда трикотажная, льняные ткани.

С 2005 года, когда ЕС, выполняя договор ВТО, прекратил квотировать импорт текстильной продукции, Беларусь осталась едва ли не единственной страной в регионе, поставки из которой продолжают жестко регулироваться.

Вопрос снятия квот увязывался с рядом факторов: насколько далеко Беларусь продвинется во вступлении в ВТО, на какие договоренности с ЕС она выйдет, насколько сильно белорусская легкая промышленность будет интегрирована в легкую промышленность Европы.

В 2009 году Еврокомиссия отменила квоты по 13 из 33 позиций импорта белорусского текстиля.