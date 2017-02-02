Российский Первый канал: Не дай бог, в Россию через Беларусь въедет Обама 20 2.02.2017, 19:50

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На Первом канале появилась передача, посвященная теме введения российской стороной границы с Беларусью.

На Первом канале (Россия) появилась очередная передача, посвященная Беларуси, сообщает nn.by.

В передаче участвовал посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко. «Беларусь была и есть последовательным союзником России», — сразу заявил господин посол.

«Что касается пограничной зоны, то в России никто никогда не забывает, что Беларусь — это суверенное и независимое государство. Беларусь, кстати, небогатое государство, решило, чтобы зарабатывать деньги, нормально жить, сделать открытый режим. Это их право. Соответственно мы должны отреагировать. Поэтому, если свободно приедет бен Ладен, или не дай бог товарищ Обама, они не должны проехать», — высказывался директор «Института проблем глобализации» Михаил Делягин.

Директор центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, которого часто используют в российских СМИ как мальчика для битья, пытался доказать, что такое решение способствует закрытию и изоляции России. «Закрывается последняя форточка, которая связывает Россию с Европой», — говорил Александр Сытин.

Игорь Петришенко также рассказывал, что действует единая база данных въездных на территорию «союзного государства». «90% невъездных как раз с российской стороны. На днях в Беларусь не пустили журналиста из Украины, который был в этом списке», — рассказывал Петришенко.