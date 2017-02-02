В «Доме картин» открыли 600 новых художников 2.02.2017, 20:12

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фото: kp.by

В галерее «Дом картин» открылась выставка «Я Моне, я Шишкин, я Малевич».

Она необычна тем, что поучаствовать в ней мог любой желающий. И таких оказалась не одна сотня - художникам приходилось не один час стоять в очереди. В итоге за три дня организаторы приняли 661 работу - столько смогли вместить стены галереи, пишет kp.by.

Есть здесь и детские рисунки, нарисованные фломастером, и пейзажи в массивных рамках, которые рисовали не один месяц. Есть на выставке и несколько инсталляций. А большинство посетителей толпится около пластиковых ног, свисающих с потолка.

В галерее пообещали приятный сюрприз одному из художников - персональную выставку. Если автор будет не готов выставить свои картины, ему помогут подготовиться. А лучшую работу выберут посетители.

Когда? 2 - 26 февраля, вторник - воскресенье, с 12.00 до 21.00.

Где? пр. Победителей, 89/3.

Сколько стоит? 3 рубля; школьникам, студентам, пенсионерам - 2 рубля.