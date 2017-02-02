Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие

Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие9
- 2.02.2017, 20:23
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Сенатор Джон Маккейн призвал президента США оказать помощь Украине перед лицом российской вооруженной агрессии.
В частности, об этом сенатор попросил Трампа в своем письме, сообщает nv.ua.
«На фоне последних российских атак против Украины, я призываю Вас воспользоваться имеющимися полномочиями…чтобы предоставить (Украине – Прим.) помощь в виде летального оружия, для защиты своей территории от дальнейших посягательств со стороны России», - написал Маккейн.
Также Маккейн добавил, что до тех пор, пока Россия продолжает оккупировать Крым и дестабилизировать Украину, антироссийские санкции должны быть сохранены.