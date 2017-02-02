закрыть
3 февраля 2017, пятница, 11:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие

9
  • 2.02.2017, 20:23
  • 19,776

Сенатор Джон Маккейн призвал президента США оказать помощь Украине перед лицом российской вооруженной агрессии.

В частности, об этом сенатор попросил Трампа в своем письме, сообщает nv.ua.

«На фоне последних российских атак против Украины, я призываю Вас воспользоваться имеющимися полномочиями…чтобы предоставить (Украине – Прим.) помощь в виде летального оружия, для защиты своей территории от дальнейших посягательств со стороны России», - написал Маккейн.

Также Маккейн добавил, что до тех пор, пока Россия продолжает оккупировать Крым и дестабилизировать Украину, антироссийские санкции должны быть сохранены.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»