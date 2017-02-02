Фотофакт: Как сегодня выглядит минский стадион «Динамо» 13 2.02.2017, 20:37

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Фото: government.by

Чиновники обещают закончить многострадальную реконструкцию стадиона в декабре текущего года.

На минском стадионе «Динамо», который уже несколько лет находится на реконструкции, 2 февраля прошло совещание. В нем приняли участие заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, министр спорта и туризма Александр Шамко, заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, гендиректор "Стройтреста № 1" Владимир Бублик, сообщает government.by.

Было отмечено, что работы идут по графику. В течение февраля должна быть решена проблема с поставками металлоконструкций.

Монтаж навеса из алюминия над трибунами собираются закончить к середине лета. Под ним будет находиться до 70% мест для зрителей. Всего стадион после реконструкции вместит 22 тысяч человек.

Запланировано, что открытие "Динамо" состоится в декабре текущего года.