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Подкладка тришкина мундира

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  • 2.02.2017, 20:48
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Фото: рисунок Василия Почицкого

Любая оргструктура обречена решать проблему тришкина кафтана - оптимизации расходов на аппарат и самого этого аппарата.

Похоже, руководство страны месяц от месяца все более трезво смотрит на перспективы развития белорусской экономики в 2017г. В связи с этим получает развитие тема сокращения расходов и численности госаппарата, а также его организационной оптимизации. Хороший эйчар знает: штатное расписание любой конторы сродни басне классика про тришкин кафтан или, с учетом того, что сокращать придется ранее избегавших этой напасти силовиков, даже тришкин мундир, пишет «БелГазета».

24 января на рабочей встрече с главой МВД Игорем Шуневичем Лукашенко предложил подойти к сокращению штатов органов внутренних дел (ОВД) с позиций хорошо информированных оптимистов: «Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структуры». Раз преступность уже почти побороли, почему бы не высвободить избыточные ресурсы? Тем паче, что в целом опыт сокращения госаппарата вполне успешен.

Аутплейсмент в погонах

Если бы речь шла о каком-то другом ведомстве, резонанс, возможно, был бы менее громким. Но раз начальство замахнулось на штаты МВД, стоит вспомнить: вот уже почти два десятилетия тема численности личного состава ведомства обсуждалась непрерывно. Правда, до последнего времени статистикой МВД баловало СМИ не слишком часто: в течение примерно десятилетия не прозвучало ни одной официальной оценки численности личного состава ОВД.

Все это время различные международные институции и СМИ называли Беларусь чемпионом по количеству правоохранителей на 100 тыс. населения. Даже лояльные публицисты из госСМИ сетовали на раздутость штатов МВД. Обыватели, обычно крайне недоверчиво относящиеся к печатному слову, едва речь заходила о милиции, привычно брюзжали: мол, «ментов у нас больше всех». Оппозиция поддакивала в стилистике героини Шарля Перро: если у бабушки обнаруживаются волчьи клыки, это верный признак неизбежности репрессий против нее, Красной Шапочки.

Независимо от того, сколько правоохранителей было и сколько стало, спасибо Шуневичу, все-таки обнародовавшему в минувшем году оказавшуюся не слишком сенсационной, но почти 10 лет не озвучивавшуюся статистику. Несложно догадаться, что рекордный характер подсчетам предыдущих лет придавал именно учет административных и вспомогательных служб, ВВ и пр.

Правитель, судя по стенограмме встречи, настроен на щадящий режим сокращений, чуть ли не аутплейсмент - «не в ущерб службе», не «ради глупого сокращения», «нельзя обижать порядочных людей в милиции».

Вместе с тем, его подход к проблеме по традиции прост и рационален: «Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться».

С одной стороны, резкое уменьшение численности личного состава таит известные риски, ведь кризис обычно негативно влияет на криминогенную обстановку. С другой - повышение эффективности ОВД способно эти риски минимизировать. Опять же, материальные стимулы, по словам Лукашенко, тоже имеются: «Добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и т.д.… Все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в 2 раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на BYN10 млн. - получите BYN20 млн., BYN10 млн. сокращенных и BYN10 млн. дополнительно из бюджета».

В общем, условия аутплейсмента - любо-дорого посмотреть. Главное - не распространить этот опыт на другие отрасли, а то крепкие хозяйственники, истосковавшиеся по бюджетному финансированию, повыгоняют всех, кроме бухгалтера и себя любимых.

Оптимизация по вертикали

Не менее важным с точки зрения эффективности госаппарата стоит признать начинание, о котором 25 января сообщил председатель КГК Леонид Анфимов: решено выстроить вертикаль контрольно-надзорных органов во главе с Комитетом с целью «оптимизации и рационального подхода… к проверяемым субъектам хозяйствования» или, проще говоря, «чтобы не мешать своими проверочными мероприятиями нормально работающим предприятиям». В марте Анфимов планирует доложить предложения по оптимизации контрольно-надзорной деятельности президенту. Если тот даст идее зеленый свет, в мае будет создан межведомственный совещательный орган во главе с КГК.

Затея вполне себе назрела и перезрела. Масса слабо координируемых между собой проверок разных ведомств, у каждого из которых свои компетенции, функции, законодательная база и интересы, не просто пожирает время и деньги предприятий, а также нервы их руководителей. Когда огромный государственный организм несогласованно шевелит всеми своими щупальцами, жвалами и яйцекладами, большая часть его энергии тратится вхолостую.

А ведь еще в 1990-е гг. возникали подозрения, что такой контроль - как медведь в малиннике: больше вытопчет и наломает кустов, чем соберет ягод.

Официально создание контрольной вертикали мотивируется поручениями главы государства по устранению излишнего контроля за экономикой, исключению дублирования функций надзорных органов, смещению акцента с деятельности предприятий на ее результаты. Все правильно, сейчас кризис, не до жиру - не вытоптать бы весь малинник. И коль скоро создается контрольная вертикаль, то логично попытаться выстроить ее вокруг наиболее продвинутого и склонного к рефлексии контрольного ведомства - КГК.

По словам Анфимова, речь не идет о жесткой подчиненности всех контрольных инстанций Комитету - скорее, о координации, планировании, создании межведомственных групп при комплексных инспекциях. КГК, кстати, по результатам проверки велено повысить КПД за счет более активного использования принципов аудита эффективности, профилактической и аналитической работы, ориентации на уязвимые отрасли и объекты. Да и сам Анфимов еще летом 2016г. подчеркивал стратегическую установку ведомства на уменьшение количества проверок в пользу качества - обоснованности и результативности.

В бизнес-сообществе с началом кризиса мало кто сомневался, что государство под зажигательные мантры о либерализации всего и вся пойдет по пути ужесточения контроля за экономикой, законодательного наращивания надзора за финансовыми потоками и пополнения бюджета за счет проштрафившихся.

Но любая оргструктура все равно обречена решать проблему тришкина кафтана - оптимизации расходов на аппарат и самого этого аппарата. К сожалению, Беларусь и тут запаздывает - оптимизировать штаты крупнейшего силового ведомства или скоординировать деятельность контрольно-надзорных органов стоило еще в 2000-е, когда денег и иллюзий в стране было гораздо больше.

«Этого вам бояться не надо»

27 января Александр Лукашенко успокоил свеженазначенных руководителей местных органов власти - им сокращений бояться не нужно, им нужно усиливать дисциплину: «Сегодня непросто всем, но вам - прежде всего, потому что вы лицом к лицу с людьми. Поэтому я вам очень благодарен. Я понимаю, что люди в ваших должностях не самые богатые даже в нашей стране. Поэтому мы сегодня проводим мероприятия по оптимизации структур, в т.ч. сокращения. Этого вам бояться не надо. Параллельно мы должны, вы, прежде всего, усилить исполнительскую дисциплину. Даже в рамках нынешних законодательных актов вы имеете большие права и полномочия».


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