Налоговики шлют «письма счастья» белорусским американцам 20 Мария Андерсон, forumdaily.com

2.02.2017, 20:59

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Белорусы, проживающие в США, недоумевают по поводу декрета о «тунеядцах».

Буквально пару недель тому назад дочери моей подруги в Беларуси пришло “письмо счастья” — официальный документ от налоговой инспекции, в котором было сказано, что получатель — тунеядец. Семья удивилась и стала разбираться, с чего вдруг ребенку такое “счастье привалило” — девочка учится, работает. Все вроде бы в порядке. Но нет, стражи порядка и налогов не дремлют — они все подсчитали. Девочка в 2015 году закончила учебное заведение и довольно долго не могла найти работу. Значит долг государству не отдавала, налоги не платила…

При всей железной аргументации налогового ведомства, семья это не пустила на самотек и решила подробнее познакомиться с законом. Вот что выяснилось.

В 2015 году белорусские власти ввели так называемый налог на «тунеядство». Декрет носит пугающее название — «О предупреждении социального иждивенчества». Покопавшись в истории СССР, можно увидеть, что правительство Беларуси в этом случае не придумало ничего нового для получения дополнительных средств от населения в бюджет, так как такая статья, начиная с 60-х годов, уже существовала в отечественной системе.

Нежелание работать на благо Отечества, или попросту тунеядство, в СССР было уголовно-наказуемым преступлением, за которое предусматривалось до 5 лет ограничения свободы. При этом, закон не касался всех. “Избранными” стали алкоголики, диссиденты и люди творческих профессий (писатели, художники, скульпторы и пр.). Возмездие наступало, если человек не работал более 4 месяцев. Впрочем, стоило ему поработать хоть день или два, закон на него уже не распространялся (чем многие и пользовались — день “поработал”, назавтра уволился — и все в порядке на ближайшие 15 недель).

В 90-х этот указ отменили и на смену ему пришел другой, легализующий безработицу. От граждан отстали, мол, это ваше личное дело, товарищи, работать или нет.

Но прошло полтора десятилетия, и “бумеранг” вернулся.

В Конституции страны сказано, что принудительный труд запрещен, и декрет об иждивенцах ей не противоречит, так как по-прежнему не лишает граждан права быть безработными. С маленькой оговоркой… нужно заплатить за это право не много ни мало — около $300. И если не заплатишь, то здесь уже налоговое ведомство вправе наказать — привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения. Если проще — оштрафовать (если арестовать нельзя) или направить на исправительные общественно-полезные работы, призванные погасить задолженность.

Дочери моей подруги в 2015 году только исполнилось 18 лет, и по закону действие налога на тунеядцев на нее распространяться не должно. Плюс не работала она достаточно короткий период времени — не могла устроиться, хотя обращалась даже на биржу труда. Ее туда не приняли, поскольку не было мест. Но затем ей все-таки повезло найти работу. Друзья собрали все доказательства, отправили их в налоговую инспекцию, и с девушки благополучно сняли позорное прозвище “тунеядец”.

Я за этой историей наблюдала сначала лишь со стороны. Но затем “письмо счастья” из налоговой настигло и меня — я тоже белорусскими властями была признана тунеядкой. Буквально на днях документ пришел на мой белорусский адрес, при том что я уже несколько лет официально живу в Америке.

Занимаясь писательской деятельностью и много лет сотрудничая с зарубежными редакциями, налоговой я была неинтересна, так как налоги за меня платили мои партнеры в России (в Беларуси по закону запрещено двойное налогообложение). В 2015 году я как раз собралась эмигрировать в Штаты и на время прекратила работу. Это не ускользнуло от зорких глаз налоговых инспекторов, и они решили “осчастливить” и меня.

Вот тогда и мне пришлось скрупулезно разбираться, что делать в этой ситуации. Полезла я искать информацию о том, как нам, эмигрантам, избавиться от клейма тудеядцев. Оказывается, что гражданам Беларуси не приписывают статус “государственного иждивенца” и не заставляют платить налог в том случае, если в наличии имеется паспорт гражданина Беларуси, постоянно проживающего за пределами страны (серия PP), а также, если он или она находились на территории Беларуси в календарном году менее 183 дней, то есть меньше полугода. Правда, все это нужно доказать.

Словом, взялась я за восстановление своего честного имени. Связалась с районным налоговым инспектором, и он рекомендовал мне выслать на электронную почту следующие сканы документов:

— паспорт со всеми таможенными штампами за 2015 год;

— свидетельство о браке (мы с мужем поженились в 2015 году);

— грин-карту;

— водительское удостоверение с указанием американского адреса.

На мой вопрос о том, что дальше, он ответил: “Все, больше ничего не нужно — это доказывает ваше отсутствие в стране”.

Одним словом, не все так страшно оказалось, но, однозначно, не очень приятно. В целом ситуация из разряда: хотели как лучше, а получилось как всегда. Ведь весь груз финансовой ответственности из-за налога на «тунеядце» в ложится никак не на «асоциальных элементов», а на людей, которые не нашли себе достойного рабочего места в стране и вынуждены так или иначе зарабатывать другими способами.

Мария Андерсон, forumdaily.com