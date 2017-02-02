закрыть
3 февраля 2017, пятница, 11:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые: В космосе организм человека молодеет

1
  • 2.02.2017, 21:20
  • 8,870

В NASA рассказали об удивительных результатах эксперимента с двумя близнецами, один из которых отправился в космос.

Специалисты Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства во время эксперимента установили, что пребывание человека в космосе делает его клетки моложе. Об этом сообщает kp.ru.

Перед экспериментом ученые проанализировали состояние здоровья двух близнецов Скотта и Марка Келли, которые пожелали участвовать в эксперименте.

Одного из них ученые отправили в экспедицию на МКС, а другой жил на нашей планете. В итоге они узнали, что у проживающего на нашей планете все процессы в организме протекали в обычном режиме, а вот у «космического» близнеца ученые зафиксировали остановку процесса старения клеток.

Во время нахождения в космосе у испытуемого начали удлиняться теломеры. Ученые полагают, что это связано с тем, что он мало потреблял пищи в космосе, а его физическая активность увеличилась. Но самое интересное то, что когда молодой человек вернулся на Землю, теломеры у него начали вновь уменьшаться.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»