Ученые: В космосе организм человека молодеет 1 2.02.2017, 21:20

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В NASA рассказали об удивительных результатах эксперимента с двумя близнецами, один из которых отправился в космос.

Специалисты Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства во время эксперимента установили, что пребывание человека в космосе делает его клетки моложе. Об этом сообщает kp.ru.

Перед экспериментом ученые проанализировали состояние здоровья двух близнецов Скотта и Марка Келли, которые пожелали участвовать в эксперименте.

Одного из них ученые отправили в экспедицию на МКС, а другой жил на нашей планете. В итоге они узнали, что у проживающего на нашей планете все процессы в организме протекали в обычном режиме, а вот у «космического» близнеца ученые зафиксировали остановку процесса старения клеток.

Во время нахождения в космосе у испытуемого начали удлиняться теломеры. Ученые полагают, что это связано с тем, что он мало потреблял пищи в космосе, а его физическая активность увеличилась. Но самое интересное то, что когда молодой человек вернулся на Землю, теломеры у него начали вновь уменьшаться.