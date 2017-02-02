Операция «Навальный» 1 Александр Мельман, «Эхо Москвы»

2.02.2017, 21:25

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Алексей Навальный

Большой Брат всегда думает о россиянах и защищает их от таких, как Навальный.

НТВ предупреждает: оппозиция опасна для вашего здоровья. Если вы думаете, что они работают как сливной бачок — ошибаетесь. Это самый высокоморальный канал из всех присутствующих.

Они — санитары леса, доктора. Борются за нашу нравственную чистоту всеми возможными способами. И невозможными. У них не забалуешь. Они могут абсолютно всё.

Могут тебя закрыть, посадить в тюрьму, как это сделали со всеми забытым Сергеем Удальцовым и Леонидом Развозжаевым. А не надо брать деньги у всяких нехороших грузин. Взял (или только собирался!) — пожалуйста, на нары, просим.

НТВ — самый честный канал, никогда не покажет дезу. Откуда он ее получает, никто не знает, только догадывается. Ну да, есть такая контора из трёх букв, у которой чистые ноги и горячее сердце.

НТВ может развести оппозицию, влегкую. На том же Касьянове Михал Михалыче. Как показали нехороший сюжет, сразу многие от своего лидера-спонсора и отвернулись. Будто про них таких сюжетов нет в загашнике. Наивные люди.

А намедни был разоблачён г-н Алексей Навальный. Для пущей важности его даже назвали Навральным. Да, где деньги, Зин? Ему запретили выезд за рубеж, так он с женой по пансионатам разъезжает, самые дорогие номера окучивает. Откуда дровишки, то есть средства в денежном их выражении? Полиция нравов опять не дремлет.

Большой Брат всегда думает о нас. Заботится о нас, защищает. От таких, как Навальный. Он тут вроде на выборы отправился (президентские). Окей, так вот ему последнее китайское предупреждение.

Теперь гадают: что это было? Либо этим замечательным кино на Навальном хотят поставить крест, готовят почву для обвинительного приговора, либо на выборы всё же допустят, но дерьмом закидают по полной программе. Чтобы не высовывался, не лез поперёк батьки и имел свои два процента вместо дяди Миши.

Одно радует: канал НТВ еще не умеет читать мысли. За мысли еще не сажают и даже не вызывают на ковёр. Мои мысли — мои скакуны, что с ними хочу, то и делаю. Пока еще. Но технологии идут вперед, вы же знаете…

Нет, я не против, пусть борются за чистоту. Только на этом ложе (прессы?) поместится ведь не только оппозиция. Но и власть, например. Может, она, власть, и не берет деньги у страшных грузин, но про их оффшоры, яхты, дворцы мы кое-что слышали (Навальный нам в помощь). А разве они не общаются с девушками с пониженной социальной ответственностью, самыми лучшими в мире? Бывший генпрокурор Скуратов знает, о чем я говорю. Люди власти живут по средствам? Да ладно!

Но НТВ почему-то разоблачает одних, а другим лишь поддакивает. Нет, когда им спустят сверху (опять из того же самого окошка) и «попросят» наехать на неугодного губернатора, мэра, президента (другой страны, не нашей), то нет проблем. Это за милую душу.

А теперь мораль. Не приставай к грузинам, не изменяй жене (боже, как это скучно), живи скромно (чтоб ты жил на одну зарплату!) Есть такие люди в оппозиции? Не уверен… И вдруг меня осенило: да это же мой портрет в чистом виде. Решил выдвинуть свою скромную кандидатуру. Но нет, и у меня есть пунктик: дочка живет на Земле Обетованной, за чертой оседлости. Грех это. Но кто же, если не я? Эх, пропала оппозиция.

Александр Мельман, «Эхо Москвы»