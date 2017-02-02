В Гродно стартовал конкурс проектов памятника Давыду Городенскому 1 2.02.2017, 21:38

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Памятник государственному деятелю ВКЛ будет установлен на пересечении улиц Давыда Городенского и Замковой.

В Гродно стартовал конкурс эскизных проектов памятника Давыду Городенскому, передает БелТА.

Организатором конкурса выступает Гродненский городской исполнительный комитет. "Конкурс эскизных проектов памятника Давыду Городенскому проводится с целью поиска наиболее выразительного образа полководца и государственного деятеля Великого княжества Литовского, старосты и каштеляна гродненской крепости, как воина и защитника", - говорится в сообщении.

Участие в нем могут принимать скульпторы и архитекторы с соответствующим образованием. В срок до 29 апреля необходимо предоставить конкурсные материалы: модель в мягком материале в масштабе не менее 1:10, генплан с привязкой к месту установки памятника в масштабе 1:500, визуализацию архитектурно-пластического решения памятника, краткую пояснительную записку с обоснованием предлагаемого эскизного проекта, указанием ориентировочной стоимости работ по изготовлению памятника.

Памятник будет установлен на пересечении улиц Давыда Городенского и Замковой. "Композиционное и пластическое исполнение памятника должно быть выдержано в лучших традициях классического и национального монументального искусства. Памятник должен представлять собой ростовую скульптуру, при его изготовлении должна быть использована городская символика и символы защиты веры", - подчеркивается в сообщении.

Также в горисполкоме отметили, что победитель конкурса получит авторский гонорар в размере Br1 тыс. Сделано это будет за счет внебюджетных средств по договору с Гродненской епархией Белорусской православной церкви, выступающей заказчиком по созданию и установке памятника.

Давыд Городенский (около 1283-1326), каштелян гродненский, военачальник и государственный деятель ВКЛ, известен тем, что не потерпел ни одного поражения в битвах с крестоносцами. По одной из легенд, он похоронен в Гродно у стен Коложской церкви.