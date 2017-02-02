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Польша напомнит Европе, кто создал концлагеря

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  • 2.02.2017, 21:46
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"Лагеря смерти принадлежали нацистской Германии. ZDF, извинитесь!" - написано на билборде на колесах

Правозащитники отправили по дорогам Европы автомобиль с билбордом в знак протеста против сообщений СМИ, в которых нацистские лагеря назывались польскими.

В декабре польский суд обязал немецкую телекомпанию ZDF извиниться перед бывшим узником концлагеря Освенцим за то, что в проморолике к документальному фильму были упомянуты слова "польские лагеря смерти". Правозащитники утверждают, что вещатель не выполнил требование суда, передает ВВС.

На билборде крупными буквами написана фраза: "Лагеря смерти принадлежали нацистской Германии. ZDF, извинитесь!"

Машина с билбордом проедет из польского города Вроцлав через территорию Германии и Бельгии и завершит свой путь в английском Кембридже, преодолев расстояние в 1600 км.

Предполагается, что автомобиль сделает остановку возле редакции ZDF в Майнце.

"Идея нашей кампании проста - мы требуем исторической правды, мы против слов "польские концентрационные лагеря", которые часто используются в западных СМИ", - сказал инициатор проекта Давид Халлманн.

Польские власти уже не раз жаловались из-за упоминаний в прессе об ответственности Польши за преступления нацистов, и напоминают, что страна сама была оккупирована Гитлером в годы Второй мировой войны.


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