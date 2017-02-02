Польша напомнит Европе, кто создал концлагеря

Польша напомнит Европе, кто создал концлагеря1
- 2.02.2017, 21:46
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Правозащитники отправили по дорогам Европы автомобиль с билбордом в знак протеста против сообщений СМИ, в которых нацистские лагеря назывались польскими.
В декабре польский суд обязал немецкую телекомпанию ZDF извиниться перед бывшим узником концлагеря Освенцим за то, что в проморолике к документальному фильму были упомянуты слова "польские лагеря смерти". Правозащитники утверждают, что вещатель не выполнил требование суда, передает ВВС.
На билборде крупными буквами написана фраза: "Лагеря смерти принадлежали нацистской Германии. ZDF, извинитесь!"
Машина с билбордом проедет из польского города Вроцлав через территорию Германии и Бельгии и завершит свой путь в английском Кембридже, преодолев расстояние в 1600 км.
Предполагается, что автомобиль сделает остановку возле редакции ZDF в Майнце.
"Идея нашей кампании проста - мы требуем исторической правды, мы против слов "польские концентрационные лагеря", которые часто используются в западных СМИ", - сказал инициатор проекта Давид Халлманн.
Польские власти уже не раз жаловались из-за упоминаний в прессе об ответственности Польши за преступления нацистов, и напоминают, что страна сама была оккупирована Гитлером в годы Второй мировой войны.