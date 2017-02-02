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Андрей Вашкевич: Выход минского «Динамо» в плей-офф заслуживает уважения

  • Андрей Вашкевич, «Прессбол»
  • 2.02.2017, 21:58
  • 24,528

Участие команды Крэйга Вудкрофта в Кубке Гагарина — дело практически решенное.

Об этом уже можно говорить, не боясь сглазить. И вот что в связи с этим мне кажется важным.

Выход минского "Динамо" в плей-офф КХЛ — это точно не самая великая победа в истории клуба. Но это результат, который заслуживает уважения. Он перевешивает все "но", потому что спорт — род деятельности, главным мерилом в котором является результат.

Кто-то может думать, что повезло. Кто-то — что основные соперники в этом году серьезно просели. Но я не понимаю только одного — когда начинают говорить: "Ну и толку, что вышли? Сейчас сольются в первом раунде, стоило ради этого выходить..."

Во-первых, может, сольются, а может, и не сольются. А во-вторых (и в главных), смысл регулярного чемпионата для участвующей в нем команде — в выходе в плей-офф. Другие смыслы вспомогательны. Магистральная задача одна. И критерий оценки выступлений команды прост: вышли — молодцы, не вышли — не молодцы.

"Вышли, но..." — это можно будет говорить применительно ко всему сезону и когда-нибудь потом. Сейчас нужно признать правоту Вудкрофта и силу команды. Сомнения и до, и по ходу сезона были, а сейчас развеяны.

Задача выполнена. Причем уверенно настолько, что "Динамо" едва ли не выбирает соперника по первому раунду. И это несмотря на изначальное недоверие по отношению к Вудкрофту, шероховатости по ходу дистанции и даже без лучезарного Бэйлена.

Вышли — молодцы. Да и кто сказал, что в первом раунде плей-офф "Динамо" обязательно "сольется"? Григорий Трофименков? А вы возьмите и не поверьте.

Ведь смысл первого раунда плей-офф — в том, чтобы пройти первый раунд плей-офф. Остальные смыслы вспомогательны.

Андрей Вашкевич, «Прессбол»


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