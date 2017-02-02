Александр Молчанов: За Украину воюют даже россияне 7 2.02.2017, 22:16

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Доброволец из Борисова, который в свое время был узником «Площади-2010», рассказал о ситуации на востоке Украины.

Александр Молчанов уже три года воюет на Донбассе. Он служит по контракту в украинской армии. Журналист Ex-press.by встретился с Александром в одном из популярных бистро Киева. За окном - Контрактовая площадь, на Андреевском спуске туристы фотографируют пейзажи Киева и выбирают для себя сувениры у уличных торговцев. Лишь волонтеры, собирающие помощь для участников АТО, напоминают о том, что в Украине ведутся военные действия.

Александр пришел на встречу в гражданской одежде. Худощавый молодой человек не похож на военного. Тем не менее, о войне он знает многое:

«За Украину воюют даже россияне»

- Белорусов в АТО хватает, про борисовчан не знаю. Может быть, по ту сторону фронта и есть земляки, с которыми мы соприкасаемся, но точно без рукопожатий. Раньше там, я знаю, было несколько человек: Константин Фофанов, который уже год живет в Борисове, Евгений Пацюк, который был взят в плен, и Наталья Красовская, о которой сейчас ничего не известно.

Идет война, любую живую силу противника надо уничтожать. Есть приказ, и если доведется, то я его выполню. На войне так: или ты врага или он тебя, другого не дано. Не знаю, убивал ли я белорусов. При некоторых находили паспорта граждан России, но наших я не видел.

Феофанова не считают сепаратистом потому, что Беларусь и Россия находятся в «союзных» отношениях. Таких просто вызывают на разговор в КГБ и потом отпускают. Они не кадровые военные, они там находятся или находились вообще без каких либо документов, в отличие от меня, и теперь спокойно гуляют на свободе. А я, человек официально защищающий интересы Украины, в розыске за наемничество.

На наших позициях иностранцев кроме меня больше нет, но в других подразделениях я встречал чеченцев, абхазцев, европейцев. Видел одного норвежца. Есть граждане США, которые проходили службу по контракту в своей стране, а потом уволились и устроились к нам. Все эти люди добровольцы и контрактники. Я знаю даже россиян, воюющих с нашей стороны. Отношение к ним абсолютно нормальное.

«Нас обстреливают – нам приходится отвечать»

- В прекращение огня верят только те, кто смотрит телевизор. Сепаратисты обстреливают нас каждый день, захватывают территории и опорные пункты. Нам приходится отвечать. Единственное достижение - это то, что ведутся переговоры по обмену пленными. В этом также помогает ОБСЕ. Сейчас сепаратисты в большей степени несут потери, и их бойцы попадают в плен чаще наших.

Минские соглашения - тупиковая ветвь развития ситуации. Мир придет, только когда сепаратисты сдадутся. Как видно из практики, мирные переговоры результатов не дают. Страна-агрессор не для того захватила эти земли, чтобы отдать их назад в результате переговоров.

Авдеевка - основное место дислокации у подразделения, в котором служит Александр.

С мародерством и насилием в отношении местных жителей я не сталкивался. Есть военная служба правопорядка, и она строго следит за такими вещами. За это жестоко наказывают, вплоть до тюрьмы. Даже за нахождение в нетрезвом виде могут привлечь к ответственности.

Местное население неоднородно. В целом, в Авдеевке к нам относятся хорошо. Есть старики старой формации, которые настроены быть с РФ. Мы с ними беседовали, это вполне адекватные люди. Молодежь, как правило, не хочет жить во всяческих «недореспубликах».

К Савченко в армии сейчас относятся негативно. Она высказывает вещи, которые откровенно предают Украину – например, её просьбы признать Крым Россией в обмен на Донбасс.

У нас нет должности замполита, не читают лекций по идеологии. Каждый пришел в армию по своим мотивам. Нас называют фашистами и бандеровцами на российских телеканалах. Но разве можно так называть людей, которые любят свою или чужую страну и защищают ее от вторжения? В Украине премьер министр страны еврей, губернатором стал грузин. Украина - одна из немногих стран, в которой иностранец может себя реализовать на 100%. О каких притеснениях и фашизме может идти речь?

Во время отпусков Александр путешествует.

Почти «попиццот»

Я кадровый военный и официально служу в армии Украины. Это не добровольный отряд и не вооруженная группировка. Я служу по контракту, имею вид на жительство в Украине (до получения гражданства еще два года) и военный билет.

Недавно узнал, что в родном Борисове возбуждено уголовное дело по статье 133 УК Беларуси (Наемничество). На мой украинский номер звонили милиционеры из Борисова и предлагали добровольно сдаться. Но я не считаю себя виновным с точки зрения всех законодательств мира. Сдаваться не собираюсь.

Иногда военнослужащим приходится жить в землянках.

Перед отъездом в Украине я продал родительский дом в Борисове и машину. Этих денег хватило на постройку квартиры в Киеве без ремонта и коммуникаций. Сейчас обустраиваю себе новый дом, а в отпуске живу у сестры. Если все будет хорошо, то весной смогу жить у себя.

Зарплаты хватает, трачу на войне я не много. Практически все идет на обустройство квартиры. В должности старшего стрелка у меня сейчас зарплата 13 150 гривен (около 940 белорусских рублей): 7 150 гривен - основная зарплата и 6 000 - за нахождение на передовой. Но поверьте, это не та сумма, ради которой стоит рисковать жизнью. За этот труд в Сирии или Ираке наемники получают тысячи долларов. В случае гибели или ранения есть страховка, есть пенсия по инвалидности - это около 8 000 гривен (около 600 рублей). Но мне не хотелось бы попасть в пенсионные списки, хотя случиться это может с каждым.

В год мне положено 30 суток отпуска, я могу взять все сразу или разбить свой отпуск на удобные части. В этот раз приехал всего на две недели. Нужно решить личные вопросы в Киеве. Следующую часть отпуска хочу провести в горах.

Боеприпасов хватает, женщин хотелось бы побольше

Быт в армии я бы оценил на тройку с большим плюсом. Боеприпасов хватает, но с бытовыми вопросами бывают задержки. К примеру, постоянно напоминаю о том, что пора выдавать новую форму. Если не позаботиться об этом, то никто и не вспомнит. Едой обеспечивают, не скажу, что хорошей, но ее хватает. У нас есть повар. Голодными не сидим. Личные вещи стираем в стиральной машине или руками.

Приходилось жить и в землянках, и в заброшенных зданиях – зависит от ситуации. Конечно, хочется уюта, но такого на войне не бывает.

Зарплату контрактнику на войне тратить особо некуда. Иногда могу побаловать себя – купить сладостей. В Авдеевке мало развлечений, и времени на них у нас нет. Поменял телефон, обеспечил себя связью и интернетом. Но за отпуск уходит больше денег, чем за полгода службы.

У нас есть женщины-военнослужащие. На передовой они тоже воюют. Конечно, хотелось бы больше дам, но война - не женское дело. Все они наши товарищи и сослуживцы. Некоторые солдаты строят отношения с гражданскими и даже создают семьи. Я тоже встречался с парой девушек там, но как-то не сложилось.

У меня был небольшой опыт семейной жизни, но мне не понравилось. Я еще до войны понял, что человек не семейный.

«Видел ночью, как мне в лицо летит трассирующая пуля»

В меня стреляли, бронежилет спасал не раз и от осколков и от пуль. Сейчас уже по звуку могу отличить летящий снаряд, расстояние до него. Были моменты, когда пули пролетали в сантиметрах от меня. Видел ночью, как мне в лицо летит трассирующая пуля. Была бы обычная, возможно, тут уже не сидел бы, обычную пулю можно только услышать.

Однако всегда шокирует, когда кто-то умирает или видишь останки и части тел. К этому сложно привыкнуть. Моя близкая подруга погибла под Дебальцево, очень жаль девушку.

Война не делает людей лучше - она делает их опытнее. Я считаю этот опыт полезным. Понимаю, чего стоит человеческая жизнь, товарищество и преданность. Я стал более хладнокровным, физически сильнее.

Самое страшное для меня - это плен. Смерть приходит быстро, а плен – это надолго и мучительно. Там с контрактниками не церемонятся. Меня вряд ли пощадят, потому что я в расстрельных списках «ДНР». Все кто туда попал, проходят через страшные пытки. Иностранцы - тем более. Остаться калекой тоже страшно.

«Люблю свой город, но жду, когда он изменится»

Последний раз был в Борисове в сентябре 2015 года. После очередного задержания милицией принял решение переехать в Украину. Когда в Беларуси хоть что-то изменится в лучшую сторону, тогда, может, задумаюсь о возвращении. Скучаю по друзьям и люблю свой родной город.

Помню, как меня выдвинули на звание «человек года» в одном из пабликов города. Посмеялся. Мне от популярности в Борисове не тепло и не холодно. Но это оценка моей деятельности. Если люди голосуют, то это значит, что не все в родном Борисове еще потеряно.

Александр Молчанов в Борисове, 2014 год.

Справка

Александр Молчанов родился в Борисове в 1988 году, учился в гимназии. Чтобы помочь семье, перешел в вечернюю школу и с 17 лет работал на различных предприятиях города. Принимал участие в молодежном движении «Зубр», незарегистрированном в Беларуси. 19 декабря 2010 был в Минске, во время шествия вывесил национальный бело-красно-белый флаг у главного входа в здание КГБ на проспекте Независимости. 6 января 2011 года его задержали в Борисове, и вскоре он получил 3 года колонии за участие в «массовых беспорядках». Хотя прошение о помиловании не писал, был освобожден в сентябре 2011.

После освобождения он некоторое время (с 27 октября по 8 ноября 2011 года) провел в ИВС Борисова - его подозревали в оскорблении государственного флага. Но вину так и не доказали, а уголовное дело прекратили.

В январе 2012 года на Александра Молчанова было заведено новое уголовное дело. На этот раз его обвинили в краже металлолома с территории заброшенного цеха завода тяжелых кузнечных штамповок в Жодино. В апреле 2012 года он был осужден на полтора года лишения свободы в колонии строгого режима и отбыл наказание в ИТК 14 в Новосадах под Борисовом.