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Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении РФ

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  • 2.02.2017, 22:32
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Фото с сайта korrespondent.net

Президент США опроверг смягчение санкций против ФСБ России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решений о смягчении санкционных режимов, в том числе, в отношении России, сообщает tass.ru.

«Я ничего не смягчал», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson.

Ранее санкционное подразделение Министерства финансов США опубликовало документ под названием «Генеральная лицензия номер 1», который свидетельствует о том, что американские власти изменили санкционный режим в отношении ФСБ РФ.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Как утверждал в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, речь идет об уточнении действия уже введенных ограничений. «Это нормальная практика: уточнить действие санкций в определенных сферах после того, как они были ранее введены», - пояснил он.


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