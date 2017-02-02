Олег Волчек: Люди не будут платить налог на грибы и ягоды - будет конфликт 26 2.02.2017, 22:49

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Очередное абсурдное решение властей вызвало возмущение у людей.

Постановление «совета министров» о «грибах и ягодах» было одобрено еще в середине ноября прошлого года и вступило в силу 31 декабря. Документ предусматривает дополнительные сборы за лесопользование: при этом платить придется не только за грибы, ягоды или орехи, но и даже за опавшие листья и мох. В копеечку обойдутся и расставленные ульи и пасеки, а также туристические, культурные и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Новый «налог» комментирует «Белсату» правозащитник Олег Волчек.

- Я однозначно вижу, что после декрета о «тунеядцах» второе место занимает этот налог. Скорее всего, он коснется белорусов, физических лиц. Власть таким образом готовится к лету. Несмотря на то, что гражданин имеет право заходить в лес, они устанавливают свой порядок.

В экономический кризис люди действительно ушли в леса, в болота и занялись профессионально собирательством. Они собирают не потому, что это большие деньги, а просто нет работы.

Есть в административном кодексе статьи 15.26 и 15.28, позволяющие задержать человека, если он собирал грибы или ягоды не для себя, а для продажи или незаконно. Тогда штрафы до 20 базовых величин.

Государство хочет взять под контроль леса и заставить людей не торговать, а нести сдавать. Но я думаю, что люди не будут платить. Будет конфликт, - сказал Волчек.