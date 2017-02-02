закрыть
3 февраля 2017, пятница, 11:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Олег Волчек: Люди не будут платить налог на грибы и ягоды - будет конфликт

26
  • 2.02.2017, 22:49
  • 3,779
Олег Волчек
Фото: charter97.org

Очередное абсурдное решение властей вызвало возмущение у людей.

Постановление «совета министров» о «грибах и ягодах» было одобрено еще в середине ноября прошлого года и вступило в силу 31 декабря. Документ предусматривает дополнительные сборы за лесопользование: при этом платить придется не только за грибы, ягоды или орехи, но и даже за опавшие листья и мох. В копеечку обойдутся и расставленные ульи и пасеки, а также туристические, культурные и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Новый «налог» комментирует «Белсату» правозащитник Олег Волчек.

- Я однозначно вижу, что после декрета о «тунеядцах» второе место занимает этот налог. Скорее всего, он коснется белорусов, физических лиц. Власть таким образом готовится к лету. Несмотря на то, что гражданин имеет право заходить в лес, они устанавливают свой порядок.

В экономический кризис люди действительно ушли в леса, в болота и занялись профессионально собирательством. Они собирают не потому, что это большие деньги, а просто нет работы.

Есть в административном кодексе статьи 15.26 и 15.28, позволяющие задержать человека, если он собирал грибы или ягоды не для себя, а для продажи или незаконно. Тогда штрафы до 20 базовых величин.

Государство хочет взять под контроль леса и заставить людей не торговать, а нести сдавать. Но я думаю, что люди не будут платить. Будет конфликт, - сказал Волчек.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»