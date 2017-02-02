Белорусский хоккеист подписал контракт с самым титулованным клубом Польши 2.02.2017, 23:16

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Александр Рядинский

Фото: belarushockey.com

Шестикратный чемпион Беларуси Александр Рядинский перешел в «Подхале».

38-летний белорусский защитник Александр Рядинский официально подписал контракт с польским клубом «Подхале», сообщает официальный «Твиттер» команды.

Напомним, что «Шахтер» выставил защитника драфт-отказов. За «горняков» ветеран провел 7 матчей, где не набрал ни одного очка, при показателе полезности «-2».

Отметим, что Рядинский начинал сезон в «Юности», однако затем был выставлен на драфт отказов, после чего перебрался в Солигорск.

В активе 38-летнего игрока 6 чемпионских титулов в составе столичных «Керамина» (2002, 2008) и «Юности» (2009, 2010, 2011, 2016). Также он является чемпионом Восточно-Европейской хоккейной лиги (ВЕХЛ) – 2003, 2004 в рядах столичных «драконов» и обладателем Континентального кубка («Юность»).