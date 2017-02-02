закрыть
3 февраля 2017, пятница, 11:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусский хоккеист подписал контракт с самым титулованным клубом Польши

  • 2.02.2017, 23:16
  • 4,741
Александр Рядинский
Фото: belarushockey.com

Шестикратный чемпион Беларуси Александр Рядинский перешел в «Подхале».

38-летний белорусский защитник Александр Рядинский официально подписал контракт с польским клубом «Подхале», сообщает официальный «Твиттер» команды.

Напомним, что «Шахтер» выставил защитника драфт-отказов. За «горняков» ветеран провел 7 матчей, где не набрал ни одного очка, при показателе полезности «-2».

Отметим, что Рядинский начинал сезон в «Юности», однако затем был выставлен на драфт отказов, после чего перебрался в Солигорск.

В активе 38-летнего игрока 6 чемпионских титулов в составе столичных «Керамина» (2002, 2008) и «Юности» (2009, 2010, 2011, 2016). Также он является чемпионом Восточно-Европейской хоккейной лиги (ВЕХЛ) – 2003, 2004 в рядах столичных «драконов» и обладателем Континентального кубка («Юность»).


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»