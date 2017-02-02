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Украинские спасатели нашли 15 заблудившихся в горах туристов из Беларуси

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  • 2.02.2017, 22:58
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Туристы во время отдыха в долине Драгобрат Раховского района потеряли ориентир в условиях плохой видимости и заблудились.

В 16.45 по минскому времени украинским спасателям поступил сигнал от белорусских туристов, которые заблудились в горах Закарпатья, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины вечером 2 февраля.

«Туристы из Беларуси во время отдыха в долине Драгобрат Раховского района потеряли ориентир в условиях плохой видимости и заблудились. В состав группы входит 15 человек. Для оказания помощи и проведения поисковых работ были направлены 7 спасателей», — рассказали спасатели.

Спутя два с половиной часа заблудившихся нашли в районе горы Жандарм долины Драгобрат и отвезли к турбазе, где туристы остались отдохнуть.

Спасатели рассказали, что состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.


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