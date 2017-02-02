закрыть
3 февраля 2017, пятница, 11:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В украинских музеях появятся экспонаты белорусских добровольцев

2
  • 2.02.2017, 23:27
  • 2,860

Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Погоня».

В Украине начинается проект по передаче в музеи экспонатов белорусских добровольцев, передает nn.by.

Первым музеем в рамках инициативы стал Ковельский исторический музей.

Белорусский доброволец «Зубр» передал сотрудникам учреждения белорусский флаг со своей подписью, а также свой шеврон.

Планируется, что экспозиция в ближайшее время также дополнится фотографиями добровольца с передовой.

В дальнейшем в рамках проекта экспонаты белорусских добровольцев будут передаваться и в другие музеи, где есть экспозиции, посвященные АТО.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»