В украинских музеях появятся экспонаты белорусских добровольцев 2 2.02.2017, 23:27

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Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Погоня».

В Украине начинается проект по передаче в музеи экспонатов белорусских добровольцев, передает nn.by.

Первым музеем в рамках инициативы стал Ковельский исторический музей.

Белорусский доброволец «Зубр» передал сотрудникам учреждения белорусский флаг со своей подписью, а также свой шеврон.

Планируется, что экспозиция в ближайшее время также дополнится фотографиями добровольца с передовой.

В дальнейшем в рамках проекта экспонаты белорусских добровольцев будут передаваться и в другие музеи, где есть экспозиции, посвященные АТО.