В украинских музеях появятся экспонаты белорусских добровольцев

В украинских музеях появятся экспонаты белорусских добровольцев2
- 2.02.2017, 23:27
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Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Погоня».
В Украине начинается проект по передаче в музеи экспонатов белорусских добровольцев, передает nn.by.
Первым музеем в рамках инициативы стал Ковельский исторический музей.
Белорусский доброволец «Зубр» передал сотрудникам учреждения белорусский флаг со своей подписью, а также свой шеврон.
Планируется, что экспозиция в ближайшее время также дополнится фотографиями добровольца с передовой.
В дальнейшем в рамках проекта экспонаты белорусских добровольцев будут передаваться и в другие музеи, где есть экспозиции, посвященные АТО.