Шварценеггер предложил Трампу поменяться местами 6 2.02.2017, 23:36

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Хотя и Шварценеггер, и Трамп - республиканцы, между ними немало политических разногласий

Хотя и Шварценеггер, и Трамп - республиканцы, между ними немало политических разногласий.

Рейтинги шоу The Celebrity Apprentice ("Знаменитый подмастерье") стали причиной перепалки между бывшим ведущим программы Дональдом Трампом и нынешним лицом программы Арнольдом Шварценеггером: президент США на торжественном завтраке в Белом доме призвал гостей "молиться за Арнольда", на что актер предложил главе государства поменяться местами, передает ВВС.

Национальный молитвенный завтрак, на котором прозвучала обличительная речь Трампа, проводится всеми президентами США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра в 1953 году, в первый четверг февраля. На завтраке у Трампа среди 3500 приглашенных присутствовал продюсер телешоу Марк Бёрнетт и его жена Рома Дауни.

"Мы знаем, как все вышло: рейтинги рухнули до плинтуса. Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтоб мы могли удержать рейтинги, окей?" - неожиданно обратился президент к аудитории, полной конгрессменов, представителей иностранных государств и религиозных деятелей.

Звезда боевиков, бывший бодибилдер и губернатор Калифорнии быстро и язвительно отреагировал на выпад президента в "Твиттере".

"Эй Дональд, у меня прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возвращаешься на телевидение, раз уж ты такой эксперт по рейтингам. А я берусь за твою работу, чтобы люди смогли снова спокойно спать", - сказал актер в видеообращении.

Показ первых выпусков программы с Арнольдом Шварценеггером в качестве ведущего начался 2 января 2017 года.

В телешоу The Celebrity Apprentice участвуют знаменитости, которые стремятся собрать как можно больше средств на нужды какой-либо благотворительной организации.

Соведущими Шварценеггера стали его сын Патрик и модель Тайра Бэнкс

Это не первый раз, когда Трамп припоминает Шварценеггеру падение рейтингов: ранее он писал в "Твиттере", что "Терминатор увяз" в его бывшем шоу.

Цифры говорят в пользу президента: в январе 2004 года один эпизод шоу посмотрели 18,5 миллионов человек, а дебют Шварценеггера в январе этого года привлек чуть менее 4 миллионов телезрителей.

При этом стоит учитывать, что за много лет зрительский интерес к программе имеет обыкновение стихать.

В декабре Трамп объявил, что не останется исполнительным продюсером популярного реалити-шоу телеканала Эн-би-си The Celebrity Apprentice.

Трамп был ведущим программы с 2008 по 2015 год, однако летом прошлого года телеканал разорвал контракт с ним из-за скандальных заявлений о мексиканских мигрантах, которые Трамп сделал прямо на старте своей президентской кампании. После этого программа временно перестала выходить в эфир.

Ранее Трамп отмечал, что не намерен заниматься делами своих компаний на посту президента страны. Однако многие эксперты полагают, что он не сможет полностью отойти от бизнеса, заняв президентский пост, и это может привести к конфликту интересов.

Шварценеггер и раньше выказывал недовольство новым президентом: так, в понедельник он резко раскритиковал указ Трампа о запрете на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран. "Мы все выглядим глупо", - заявил тогда экс-губернатор Калифорнии.