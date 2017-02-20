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БГК досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

  • 20.02.2017, 7:45
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Впервые команда из Беларуси вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы два раза подряд.

В воскресенье «Кристиастад» в рамках группового этапа Лиги чемпионов уступил «Райн Левен» (29:31).

Таким образом, БГК им. Мешкова за три тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает tribuna.com.

Отметим, что впервые команда из Беларуси вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы два раза подряд.


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