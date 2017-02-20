БГК досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
- 20.02.2017, 7:45
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Впервые команда из Беларуси вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы два раза подряд.
В воскресенье «Кристиастад» в рамках группового этапа Лиги чемпионов уступил «Райн Левен» (29:31).
Таким образом, БГК им. Мешкова за три тура до финиша группового этапа Лиги чемпионов оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает tribuna.com.
Отметим, что впервые команда из Беларуси вышла в плей-офф главного клубного турнира Европы два раза подряд.