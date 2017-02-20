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В Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией

  • 20.02.2017, 7:55
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Митингующие требовали установить железнодорожную блокаду «ЛНР» и «ДНР».

В центре Киева произошли столкновения между полицейскими и сторонниками блокады железнодорожного сообщения с «ДНР» и «ЛНР». Протестующие ломали заборы и пытались установить палаточный городок.

Об этом сообщает корреспондент «Интерфакс-Украина».

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции сообщает, что полиция задержала несколько человек. Среди них – командир батальона «ОУН» Николай Коханивский. Начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что всего задержаны пять человек. По его словам, один полицейский «серьезно пострадал», сообщает «Громадське».

Телеканал со ссылкой на добровольцев Красного Креста, которые дежурят на Майдане, сообщил о десяти пострадавших в районе столкновений. По их словам, один из них получил черепно-мозговую травму.


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