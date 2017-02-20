«Народ пробудился и потребовал «Лукашенко, уходи!» 20.02.2017, 8:05

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Лариса Щирякова/facebook.com

Самая массовая за последние годы акция протеста в Гомеле вдохновила людей на победу.

Об этом в «Фейсбуке» написала журналист-фрилансер из Гомеля Лариса Щирякова.

«Боже, ты услышал мои молитвы, я так давно ждала этот день и он настал - народ пробудился и выкрикнул наконец «Лукашенко, уходи!». Эмоции переполняют, это самый счастливый день в моей жизни».

Напомним, что вчера на Марш рассерженных белорусов в Гомеле вышли несколько тысяч человек.