«Народ пробудился и потребовал «Лукашенко, уходи!»
- 20.02.2017, 8:05
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Самая массовая за последние годы акция протеста в Гомеле вдохновила людей на победу.
Об этом в «Фейсбуке» написала журналист-фрилансер из Гомеля Лариса Щирякова.
«Боже, ты услышал мои молитвы, я так давно ждала этот день и он настал - народ пробудился и выкрикнул наконец «Лукашенко, уходи!». Эмоции переполняют, это самый счастливый день в моей жизни».
Напомним, что вчера на Марш рассерженных белорусов в Гомеле вышли несколько тысяч человек.